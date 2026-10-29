Súper Niño 2026-27 en Argentina: qué significan el alerta roja, alerta naranja y alerta amarilla, las recomendaciones del Gobierno

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades argentinas de cara a la temporada 2026-2027. El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial modifica los patrones climáticos y puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales, especialmente en el noreste del país. Frente a ese escenario, los organismos nacionales trabajan en medidas de prevención y coordinación para responder ante posibles emergencias.

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En ese contexto, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones para la población ante lluvias intensas y tormentas. Una de las claves es comprender qué significa cada nivel de alerta: el amarillo advierte sobre posibles daños, el naranja señala fenómenos potencialmente peligrosos y el rojo anticipa situaciones extremas con capacidad de provocar emergencias o desastres. Los avisos son emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y deben consultarse según la localidad.

Súper Niño 2026-27: qué es y cómo puede afectar a la Argentina

El Niño, también conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), es un fenómeno climático natural asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Esa variación influye en la circulación atmosférica y modifica los regímenes de precipitaciones y temperaturas en distintas partes del mundo.

En la Argentina, sus efectos suelen incluir lluvias por encima de los valores normales, en particular en el noreste y en áreas vinculadas a la cuenca del Plata. Sin embargo, el impacto no es uniforme en todo el territorio: depende de la región, la época del año y la evolución de las condiciones meteorológicas.

Qué significan las alertas amarilla, naranja y roja

El Sistema de Alerta Temprana del SMN utiliza distintos niveles para comunicar la gravedad potencial de los fenómenos meteorológicos. La recomendación oficial es seguir las actualizaciones y actuar de acuerdo con el nivel vigente para cada zona.

Alerta amarilla: informarse y tomar precauciones

Este nivel advierte sobre lluvias y tormentas que pueden provocar daños e interrumpir actividades cotidianas. Si bien no implica una emergencia, requiere prestar atención a los pronósticos y reducir la exposición a situaciones de riesgo.

Las principales recomendaciones del Gobierno son las siguientes:

Evitar salir de casa si no es necesario.

No sacar la basura durante el período de riesgo.

Limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Alejarse de zonas inundables.

Cortar la electricidad si el agua amenaza con ingresar a la vivienda, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a un riesgo.

El Niño.

Alerta naranja: prepararse ante fenómenos peligrosos

La alerta naranja indica que se esperan lluvias y tormentas potencialmente peligrosas para las personas, los bienes y el ambiente. En este escenario, las autoridades recomiendan extremar los cuidados y limitar los desplazamientos.

Entre las medidas preventivas están las siguientes:

Mantener la calma y salir únicamente si es necesario.

No acercarse a cables, postes o carteles que puedan estar electrificados.

Cargar los teléfonos celulares antes de que se produzcan posibles cortes de energía.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y una linterna.

Tener disponibles los teléfonos de Protección Civil, Bomberos y Policía de la localidad.

Alerta roja: seguir las instrucciones oficiales

El nivel rojo se emite ante fenómenos meteorológicos extremos que pueden provocar emergencias o desastres. En estos casos, la prioridad es proteger la vida y seguir las instrucciones de las autoridades locales: