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Súper Niño 2026-27 en Argentina: qué significan el alerta roja, alerta naranja y alerta amarilla, las recomendaciones del Gobierno

El fenómeno de El Niño podría favorecer lluvias intensas en distintas regiones del país durante la primavera y el verano. El Gobierno difundió recomendaciones para prevenir riesgos y explicó qué hacer ante las alertas meteorológicas amarilla, naranja y roja.

29 de octubre, 2026 | 17.47
El Niño.

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades argentinas de cara a la temporada 2026-2027. El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial modifica los patrones climáticos y puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales, especialmente en el noreste del país. Frente a ese escenario, los organismos nacionales trabajan en medidas de prevención y coordinación para responder ante posibles emergencias.

En ese contexto, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones para la población ante lluvias intensas y tormentas. Una de las claves es comprender qué significa cada nivel de alerta: el amarillo advierte sobre posibles daños, el naranja señala fenómenos potencialmente peligrosos y el rojo anticipa situaciones extremas con capacidad de provocar emergencias o desastres. Los avisos son emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y deben consultarse según la localidad.

Súper Niño 2026-27: qué es y cómo puede afectar a la Argentina

El Niño, también conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), es un fenómeno climático natural asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Esa variación influye en la circulación atmosférica y modifica los regímenes de precipitaciones y temperaturas en distintas partes del mundo.

En la Argentina, sus efectos suelen incluir lluvias por encima de los valores normales, en particular en el noreste y en áreas vinculadas a la cuenca del Plata. Sin embargo, el impacto no es uniforme en todo el territorio: depende de la región, la época del año y la evolución de las condiciones meteorológicas.

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Qué significan las alertas amarilla, naranja y roja

El Sistema de Alerta Temprana del SMN utiliza distintos niveles para comunicar la gravedad potencial de los fenómenos meteorológicos. La recomendación oficial es seguir las actualizaciones y actuar de acuerdo con el nivel vigente para cada zona.

Alerta amarilla: informarse y tomar precauciones

Este nivel advierte sobre lluvias y tormentas que pueden provocar daños e interrumpir actividades cotidianas. Si bien no implica una emergencia, requiere prestar atención a los pronósticos y reducir la exposición a situaciones de riesgo.

Las principales recomendaciones del Gobierno son las siguientes:

  • Evitar salir de casa si no es necesario.
  • No sacar la basura durante el período de riesgo.
  • Limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
  • Alejarse de zonas inundables.
  • Cortar la electricidad si el agua amenaza con ingresar a la vivienda, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a un riesgo.

El Niño.

Alerta naranja: prepararse ante fenómenos peligrosos

La alerta naranja indica que se esperan lluvias y tormentas potencialmente peligrosas para las personas, los bienes y el ambiente. En este escenario, las autoridades recomiendan extremar los cuidados y limitar los desplazamientos.

Entre las medidas preventivas están las siguientes:

  • Mantener la calma y salir únicamente si es necesario.
  • No acercarse a cables, postes o carteles que puedan estar electrificados.
  • Cargar los teléfonos celulares antes de que se produzcan posibles cortes de energía.
  • Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y una linterna.
  • Tener disponibles los teléfonos de Protección Civil, Bomberos y Policía de la localidad.

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Alerta roja: seguir las instrucciones oficiales

El nivel rojo se emite ante fenómenos meteorológicos extremos que pueden provocar emergencias o desastres. En estos casos, la prioridad es proteger la vida y seguir las instrucciones de las autoridades locales:

  • Mantener la calma.
  • Alejate de ríos, arroyos y zonas inundables, y no ingreses a calles anegadas.
  • Cargar el celular y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.
  • Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía de tu localidad.
  • Compartir estas recomendaciones con tu familia y personas cercanas.
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