Súper Niño 2026-27 en Argentina: qué significan el alerta roja, alerta naranja y alerta amarilla, las recomendaciones del Gobierno

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades argentinas de cara a la temporada 2026-2027. El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial modifica los patrones climáticos y puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales, especialmente en el noreste del país. Frente a ese escenario, los organismos nacionales trabajan en medidas de prevención y coordinación para responder ante posibles emergencias.
En ese contexto, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones para la población ante lluvias intensas y tormentas. Una de las claves es comprender qué significa cada nivel de alerta: el amarillo advierte sobre posibles daños, el naranja señala fenómenos potencialmente peligrosos y el rojo anticipa situaciones extremas con capacidad de provocar emergencias o desastres. Los avisos son emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y deben consultarse según la localidad.
Súper Niño 2026-27: qué es y cómo puede afectar a la Argentina
El Niño, también conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), es un fenómeno climático natural asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Esa variación influye en la circulación atmosférica y modifica los regímenes de precipitaciones y temperaturas en distintas partes del mundo.
En la Argentina, sus efectos suelen incluir lluvias por encima de los valores normales, en particular en el noreste y en áreas vinculadas a la cuenca del Plata. Sin embargo, el impacto no es uniforme en todo el territorio: depende de la región, la época del año y la evolución de las condiciones meteorológicas.
Qué significan las alertas amarilla, naranja y roja
El Sistema de Alerta Temprana del SMN utiliza distintos niveles para comunicar la gravedad potencial de los fenómenos meteorológicos. La recomendación oficial es seguir las actualizaciones y actuar de acuerdo con el nivel vigente para cada zona.
Alerta amarilla: informarse y tomar precauciones
Este nivel advierte sobre lluvias y tormentas que pueden provocar daños e interrumpir actividades cotidianas. Si bien no implica una emergencia, requiere prestar atención a los pronósticos y reducir la exposición a situaciones de riesgo.
Las principales recomendaciones del Gobierno son las siguientes:
- Evitar salir de casa si no es necesario.
- No sacar la basura durante el período de riesgo.
- Limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Alejarse de zonas inundables.
- Cortar la electricidad si el agua amenaza con ingresar a la vivienda, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a un riesgo.
Alerta naranja: prepararse ante fenómenos peligrosos
La alerta naranja indica que se esperan lluvias y tormentas potencialmente peligrosas para las personas, los bienes y el ambiente. En este escenario, las autoridades recomiendan extremar los cuidados y limitar los desplazamientos.
Entre las medidas preventivas están las siguientes:
- Mantener la calma y salir únicamente si es necesario.
- No acercarse a cables, postes o carteles que puedan estar electrificados.
- Cargar los teléfonos celulares antes de que se produzcan posibles cortes de energía.
- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y una linterna.
- Tener disponibles los teléfonos de Protección Civil, Bomberos y Policía de la localidad.
Alerta roja: seguir las instrucciones oficiales
El nivel rojo se emite ante fenómenos meteorológicos extremos que pueden provocar emergencias o desastres. En estos casos, la prioridad es proteger la vida y seguir las instrucciones de las autoridades locales:
- Mantener la calma.
- Alejate de ríos, arroyos y zonas inundables, y no ingreses a calles anegadas.
- Cargar el celular y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.
- Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía de tu localidad.
- Compartir estas recomendaciones con tu familia y personas cercanas.