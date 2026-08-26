Alerta amarilla y naranja por fuerte temporal: cuáles son las 10 provincias afectadas en Argentina

El pronóstico del tiempo presenta un panorama muy distinto según la región del país. Buena parte del oeste y del sur argentino este miércoles atraviesan condiciones adversas, con alertas por viento Zonda, fuertes ráfagas y nevadas. Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una jornada relativamente tranquila antes de la llegada de las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Allí se esperan velocidades de entre 40 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

El Zonda es un viento cálido y seco que desciende desde la cordillera y puede provocar una disminución repentina de la humedad, aumento de las temperaturas y reducción de la visibilidad.

Viento intenso y fuertes nevadas en distintas provincias

Además del Zonda, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos que alcanza sectores de Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, además de Neuquén, San Luis, Río Negro y Chubut.

En esas zonas se esperan vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En las áreas cordilleranas, la intensidad podría ser todavía mayor, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas superiores a los 110 km/h.

El panorama también es complejo por las nevadas. Hay alerta amarilla para sectores cordilleranos de San Juan, Neuquén, Río Negro y Chubut, donde la acumulación podría alcanzar entre 30 y 60 centímetros. En Mendoza rige una alerta naranja, con nevadas persistentes y acumulaciones estimadas de entre 60 y 150 centímetros durante el período de vigencia del aviso.

También se esperan lluvias persistentes en sectores de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén, con acumulados de entre 30 y 70 milímetros y posibilidad de registros superiores en algunos puntos.

El cambio en el AMBA llegará el jueves

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, este miércoles 26 se espera una jornada sin lluvias, con cielo variable, una mínima de 10°C y una máxima de 19°C. El tiempo cambiaría durante el jueves 27, con aumento de la inestabilidad y la aparición de posibles precipitaciones, en un porcentaje de entre 10% y 40%. Los acumulados podrían ubicarse entre 10 y 15 milímetros, mientras que las temperaturas oscilarían entre 14°C y 18°C.

La tradicional referencia a la tormenta de Santa Rosa vuelve a la órbita por adentrarnos en el final de agosto. Sin embargo, para el viernes se espera una mejora de las condiciones y el pronóstico extendido anticipa un fin de semana sin lluvias y con máximas cercanas a los 17°C y 18°C.