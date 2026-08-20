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Alberto tiene 99 años, es psicoanalista y compartió su rutina diaria en redes sociales porque muchos le preguntan cómo hace para encontrarse tan bien: "Esto es lo que me funciona a mi"

El psicoanalista mantiene una vida activa a sus casi 100 años y compartió su rutina para inspirar a otros adultos mayores.

20 de agosto, 2026 | 19.11
Alberto 99 años.

Alberto Chab Tarab tiene 99 años, es psicoanalista y lleva una vida que muchos desean: todavía atiende pacientes, medita, hace las compras y ejercicio. El hombre reveló su secreto para mantenerse activo y ágil a su edad. Cómo hace para mantener todavía su autonomía.

La rutina de Alberto: cómo hace para estar tan bien a sus 99 años

"Muchos me preguntan cómo hago para llegar así a mis 99 años. La verdad es que no hay ningún secreto: hay una rutina que sostengo todos los días", sostuvo en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram (@albertodecien).

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El psicoanalista compartió su rutina y con el detalle de qué hace durante cada hora de su día:

  • 08.00 hs: se despierta bien temprano y medita antes de comenzar su día. Activa un poco el cuerpo con pequeñas sentadillas y torsiones.
  • 10.00 hs: se prepara el desayuno recién a esa hora porque sigue el ayuno intermitente, con una ventana sin comer de 14 horas. Antes, se toma un momento para agradecer.
  • 13.00 hs: almuerza antes de enfrentar sus responsabilidades del día
  • 16.00 hs: atiende a sus pacientes en su consultorio. Luego va hacer las compras caminando, ya que trata de hacer 6000 pasos por día.
  • 20 hs: cena, en el video se lo ve disfrutando de un arroz cubano y luego se va a dormir.

Cuáles son las claves de Alberto para vivir mejor: los consejos a sus 99 años

En medio de la era de las redes sociales, el psicoanalista puso el foco en la lentitud. El psicoanalista señaló que hacer las cosas de manera más lenta no representa debilidad, sino que "es presencia". "Es algo importante porque hace que uno se meta de verdad en lo que está haciendo", remarcó Alberto.

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