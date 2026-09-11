Cómo ahorrar hasta $40.000 en veterinarias con Cuenta DNI en septiembre 2026: esta es la forma de conseguir descuentos

Quienes usan Cuenta DNI tienen durante septiembre de 2026 distintas oportunidades para reducir sus gastos mediante descuentos y reintegros. Entre las promociones se destaca una especialmente pensada para quienes tienen mascotas: ofrece 30% de ahorro los sábados en veterinarias y pet shops adheridos, con un tope de $8.000 por semana y por persona.

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A su vez, Banco Provincia lanzó una promoción especial por sus 204 años que permite acceder a un 40% de reintegro, con un tope de $40.000, aunque este beneficio no corresponde exclusivamente a veterinarias. Se obtiene a través de una acción especial dentro de Cuenta DNI y puede utilizarse en comercios adheridos.

Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $32.000 en veterinarias durante septiembre

La promoción específica para mascotas ofrece 30% de descuento todos los sábados de septiembre en veterinarias y pet shops adheridos. El límite es de $8.000 de reintegro semanal por persona.

Como septiembre de 2026 tiene cuatro sábados —5, 12, 19 y 26—, una persona que alcance el tope en cada una de esas jornadas puede acumular hasta $32.000 de reintegro durante el mes.

Para obtener los $8.000 completos en una semana es necesario realizar consumos por aproximadamente $26.667, dado que el beneficio cubre el 30% de la compra hasta alcanzar ese máximo.

La clave, entonces, está en que el tope se renueva cada sábado. Por eso, si una persona tiene compras para hacer en distintos momentos del mes, puede resultar más conveniente distribuirlas entre diferentes sábados en lugar de concentrarlas en una sola jornada.

El beneficio de hasta $40.000 de Cuenta DNI: cómo obtenerlo

El reintegro de hasta $40.000 corresponde a una promoción especial lanzada por Banco Provincia por su aniversario. La entidad puso en marcha entre el 6 y el 10 de septiembre el juego Aventura Cuenta DNI, que otorgó 10.000 beneficios. Los ganadores acceden a un 40% de reintegro con un tope unificado de $40.000.

La participación se realizaba directamente desde la aplicación: hay que entrar a Cuenta DNI, seleccionar el banner del juego y completar el recorrido. Además de los beneficios, quienes participaron quedaron incluidos en un sorteo especial.

Cuenta DNI.

Para quienes resultaron ganadores, el beneficio podrá utilizarse desde el 14 hasta el 30 de septiembre de 2026, al realizar compras con Cuenta DNI y dinero disponible en la cuenta. Una de las ventajas es que este reintegro puede acumularse con otras promociones vigentes.

Por eso, si un usuario obtuvo el beneficio de $40.000, puede utilizarlo también en una compra relacionada con sus mascotas siempre que el comercio esté adherido y se cumplan las condiciones de la promoción. No debe confundirse, sin embargo, con el descuento específico de veterinarias, que tiene como tope mensual potencial es de $32.000.

Cómo aprovechar mejor los descuentos para mascotas

Para quienes tienen gastos habituales en alimento, productos de higiene, accesorios o servicios veterinarios, la promoción de los sábados puede resultar especialmente útil. La estrategia consiste en revisar cuáles son los comercios adheridos y distribuir las compras entre las distintas semanas del mes.

Es fundamental verificar previamente que la veterinaria o pet shop forme parte de los comercios adheridos y que el medio de pago utilizado sea el contemplado por la promoción. Pagar simplemente con una aplicación no garantiza que el descuento se aplique.