Aterrizaje de emergencia en Ezeiza de un avión que iba a Miami: se desprendieron partes de la nave

El avión debió retornar a los pocos minutos de su despegue por un desperfecto en el motor. Qué ocurrió.

Un avión de la compañía norteamericana American Airlines despegó anoche rumbo a Miami y debió retornar a los pocos minutos al aeropuerto internacional de Ezeiza y aterrizar de emergencia. Según informó Télam, hubo un desperfecto con uno de los motores de la aeronave, provocado presumiblemente por la succión de un ave en pleno vuelo.

El avión afectado fue el Boeing 777-223ER, con el número de vuelo AAL908 y que había despegado anoche a las 22.30 horas con destino a Miami. Según trascendió, el problema en el motor provocó el desprendimiento de algunas de sus partes, que quedaron esparcidas en la pista. Por este motivo, la aeronave debió sobrevolar durante un lapso de alrededor de media hora los alrededores de Buenos Aires, hasta tanto el personal de tierra procediese a la limpieza, situación que también provocó el cierre temporario del aeropuerto, mientras se llevaba a cabo esa tarea.

Las personas que se encontraban dentro del avión se enteraron del problema pocos minutos después del despegue. Fue el comendante de la aeronave quien advirtió que había un desperfecto en uno de sus dos motores y solicitó a la Torre de Control iniciar el operativo de regreso.

Ante una situación de este tipo, el protocolo indica que el avión debe declararse “en emergencia”, sin que esto signifique, en este caso, peligro alguno para los pasajeros o riesgo para el avión, a los efectos de montar un operativo tendiente a salvaguardar todas las condiciones de seguridad en pista para el aterrizaje.

Por este motivo, la estación aérea en el aeropuerto de Ezeiza estuvo cerrada durante casi una hora y los pasajeros tuvieron la imposibilidad de poder viajar. Durante ese lapso, algunos vuelos que debían aterrizar fueron derivados a otros aeropuertos, hasta tanto se solucionase el inconveniente y los que debían partir, sufrieron demoras de poco más de una hora.

La falla en el motor, producto posiblemente de un ave que fue succionada por la turbina, provoca la pérdida de compresión y, generalmente, deriva en una pérdida de potencia de la unidad motriz y, como en este caso, del desprendimiento de las partes afectadas. Se trataba de un avión bimotor, es decir, que está preparado para volar normalmente con un solo motor, por lo que el aterrizaje fue normal y los pasajeros no sufrieron ningún inconveniente, salvo la molestia por no haber podido viajar, ya que la aeronave no se encontraba en condiciones de retomar el vuelo y debió quedar en tierra para su reparación.