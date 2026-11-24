Cuando la humedad empieza a hacer estragos en las paredes de una casa, la reacción más común suele ser pensar en romper todo para encontrar la pérdida. Sin embargo, existe una técnica menos invasiva que está ganando terreno entre los albañiles expertos. Se trata de la inyección de una barrera química para combatir la humedad ascendente, aquella que sube desde el suelo a través de los poros de la mampostería. Este método es sumamente eficaz, pero tiene una condición excluyente: debe aplicarse solo cuando el origen del problema es realmente la capilaridad y no otra cosa. De lo contrario, se estará tratando la pared equivocada y el agua seguirá apareciendo.

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El diagnóstico, el paso más importante

Antes de agarrar el taladro, es fundamental entender qué está pasando. Las señales típicas de la humedad ascendente incluyen el deterioro del revoque cerca del piso, la pintura que se descascara y la aparición de depósitos de sal. Sin embargo, estos síntomas no son exclusivos de este problema: una filtración de cañerías, una pared exterior en mal estado o niveles de terreno demasiado altos pueden generar manchas muy similares. Organismos internacionales advierten que la humedad ascendente es uno de los diagnósticos más errados en la construcción. Por eso, los especialistas recomiendan investigar a fondo antes de intervenir, ya que una mala praxis puede costar caro

Cómo se aplica la inyección química

Si el diagnóstico confirma que el agua sube por capilaridad y el material es compatible, se procede a crear una nueva barrera antihumedad. El proceso consiste en realizar perforaciones en las juntas de mortero cercanas a la base del muro, donde se introduce un producto impermeabilizante que frena el movimiento del agua. Lejos de lo que muchos creen, no existe una receta genérica: el diámetro, la distancia entre los orificios, la profundidad y el tipo de compuesto varían según el espesor de la pared y las indicaciones del fabricante. Además, es clave limpiar el polvo que deja la perforación, ya que este impide que el líquido se distribuya de manera uniforme.

Qué hacer (y qué no) después del tratamiento

La pared no queda terminada mágicamente apenas se inyecta el producto. El muro necesita un tiempo prudencial para secarse correctamente, y es probable que los revoques retengan sales higroscópicas que sigan atrayendo humedad por un tiempo. Pintar sobre una superficie que aún está húmeda es un error muy común: solo oculta el problema temporalmente y hace que la pintura vuelva a saltar. En los casos más severos, será necesario retirar los sectores dañados y rehacerlos con un sistema compatible. Finalmente, si la mancha aumenta después de llover, aparece cerca de un caño o se debe a la condensación, una barrera química en la base no servirá de nada; habrá que atacar la fuente real del agua.