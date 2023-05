Sebastián Villa: qué esperar del juicio oral por abuso sexual

La fiscalía pidió que se eleve a juicio oral la causa en la que está acusado de “abuso sexual con acceso carnal” contra su expareja. Esta semana, se conocerán los alegatos por la causa de violencia de género.

Una fiscal de Esteban Echeverría solicitó elevar a juicio la causa contra el futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa por presunto abuso sexual de una joven, cometido en junio de 2021 en un country de la localidad bonaerense de Canning. Según confirmó a El Destape el abogado de la denunciante, Roberto Castillo, tanto la querella como la defensa tienen que hacer en los próximos días sus presentaciones por escrito y después se conformaría la fecha de juicio oral.

La fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Esteban Echeverría, fue la encargada de pedir ante juez de Garantías 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, que el futbolista Sebastián Villa Cano (26) sea juzgado por "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de Rocío Tamara Doldán (27), delito que prevé una pena de 15 años de prisión.

Según consta en el documento de 117 páginas, la agresión se habría producido el 27 de junio de 2021 por la madrugada, luego de un asado que habían compartido Doldán, Villa y otros compañeros del club en la vivienda del jugador, situada en el Country Venado II, de la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría.

La joven y el jugador se habrían dirigido a la habitación principal del domicilio y, "en momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro", precisó el escrito. Para la fiscal, Villa puso a Doldán "en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar".

"Yo soy una excelente persona, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer", aseguró Villa en junio de 2022, cuando fue citado a declarar.

Según la denuncia presentada por la víctima el 13 de mayo de 2022, la noche del 26 de junio de 2021 el futbolista había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que había estado con otros jugadores del plantel. La joven dijo que, tras una fuerte discusión, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y luego la intentó sofocar. Al día siguiente al hecho, Villa y su entorno se habrían comunicado con Doldán para ofrecerle dinero a cambio de que no realizara la denuncia. Dos de los elementos probatorios (un audio y un video) ratificarían los dichos de la víctima, pues en ellos se identifica al jugador hablando con ella sobre un "trato".

"Supuestamente cerramos. Hicimos un trato, ¿no? Usted es una mujer de palabra, ¿no? Yo soy un hombre de palabra", se le escucha decir a Villa a Doldán en la filmación hecha a escondidas por la joven, durante una charla que mantuvo con el futbolista en un restaurante del barrio porteño de Puerto Madero.

A fines de abril había finalizado la etapa de instrucción, que constó de siete testigos: del registro de ingreso al country, de la declaración de la víctima, la indagatoria del imputado, las pericias psiquiátricas y psicológicas tanto del imputado como de la denunciante y el informe victimológico, el cual arroja que no existen índices de mendacidad en el relato y que hay un daño producto del abuso sexual".

Durante esa etapa, se entregó el teléfono celular de Doldán, con los intercambios de mensajes, llamadas que respaldaron las denuncias de la mujer. "Se peritó su teléfono, se sacó una serie de conversaciones y se extrajo una serie de placas fotográficas que habrían sido las que ella se sacó señalando las lesiones, y a su vez los certificados de las médicas del Hospital Penna", agregó el letrado.

Pese a los procesos judiciales en su contra, el futbolista podrá salir del país el próximo miércoles 24 para el enfrentamiento con Deportivo Pereira en Colombia por la Copa Libertadores. "El ya tiene un permiso para salir de trabajar y volver porque no estaría cambiando el lugar de residencia", aclaró el defensor de la víctima.

Causa por violencia de género

Por otra parte, la semana pasada el futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa se presentó a declarar en el juicio que le sigue como acusado de haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning, y dijo que era inocente y que era ella quien lo "arañaba" y "golpeaba"-

"El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí", declaró el delantero "xeneixe", al iniciar su declaración ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, que lo juzga por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" a su expareja Daniela Cortés.

Villa aseguró que la joven colombiana "era muy celosa" y "manipuladora", que "estaba enamorado" de ella y que la conoció en 2018 cuando él era jugador del Tolima de Colombia, previo a su pase a Boca Juniors. No obstante, al hablar del vínculo y las agresiones, dijo que quien era víctima de violencia era él: "Me arañaba; yo usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa", manifestó.

Tras su declaración, el Tribunal a cargo de la causa confirmó que los alegatos se iniciarán el próximo miércoles 17 de mayo en el Juzgado Correccional y Criminal 2 de Lomas de Zamora, donde se llevó adelante todo el proceso.