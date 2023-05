Palermo: denuncian por abuso a docentes de un jardín de infantes y apartan a una maestra

Familiares de niños y niñas del jardín de infantes de la escuela primaria N°20 acusan a tres maestras de la institución por incentivar a hacer bailes a los menores. Fueron apartadas y realizan sumarios.

Familiares de niños y niñas del jardín de infantes que funciona en la escuela primaria N°20, ubicado en la calle Darregueyra 2369 del barrio porteño de Palermo, denunciaron a tres docentes de esa institución por supuestos abusos sexuales a sus hijos. Madres y padres, en la puerta del colegio, confirmaron que serían entre nueve y diez acusaciones en total: las denuncias formales, hasta el momento, serían más de cuatro. Según informó la cartera de Educación porteña, las maestras fueron apartadas provisoriamente por la institución mientras se realiza "un sumario".

El pasado sábado, en la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una mujer denunció un supuesto abuso de niños en un jardín y señaló que fue alertada por un mensaje de WhatsApp del grupo de madres sobre "bailes" que hacían maestras de la institución, instando a que niñas y niños se bajen los pantalones. La misma denunciante le preguntó a su hijo y este último le confirmó que las maestras tocaban sus cuerpos y que se trataba de "un secreto", según informaron fuentes oficiales de la policía.



Durante la mañana de este martes, padres y madres de niños y niñas que asisten al jardín en cuestión mantuvieron una reunión con la directora para pedir explicaciones. "Creemos que la directora puede estar involucrada, no puede ser que no haya visto nada. Hay una docente que supuestamente está con el teléfono mientras los chicos bailaban, hay chicos que dicen que la maestra les daba torta para que se dejaran practicar sexo oral. Era un premio, al que no se dejaba no le daban helado", dijo una mamá en diálogo con C5N. Además exigió una explicación sobre qué fue lo que ocurrió y "cómo esa persona está presente dando clases".

Desde el Ministerio de Educación informaron que una maestra fue apartada. "Personal del Ministerio se hizo presente esta mañana en la escuela. Se les inició un sumario a las docentes y se las apartó de su cargo mientras se resuelve la investigación que ya está en manos de la justicia. Ahora corre todo por vía judicial", confirmaron a El Destape. Los padres señalaron que realizaron las denuncias el pasado viernes y sábado. Por su parte, confirmaron que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional 26, a cargo del Dr. Ignacio Kirszenbaum.

"Mi hijo bailaba y se bajaba el pantalón, no sabía de dónde lo había sacado. Nos enteramos que existía una canción y él, inocente, me la canta y me cuenta que era 'un chiste, un juego'. También me dijo que era un secreto que tenía con la maestra. Cuando nos enteramos que había más docentes involucradas, le empiezo a preguntar. Tienen doble jornada, duermen siesta algunos y otros 'juegan a ese juego'. El que no quiere participar, va al arenero", detalló la madre de uno de los chicos. Al decirles que conocían "el secreto", niños y niñas comenzaron a contar exactamente lo mismo.

Abuso sexual en jardín de infantes del barrio de Palermo.

Uno de los padres presentes, en declaraciones a C5N señaló que la directora tiene dos jardines de infantes más a cargo -en uno de ellos ya hubo una denuncia por abuso- y se preguntan si en esos establecimientos está ocurriendo lo mismo, invitando a que otras familias se sumen a la acusación. "No hay respuestas, nos explicaron el protocolo y que van a ser investigadas en su debido tiempo. Ahora la mayoría está exigiendo el pase automático a otro jardín, nos dicen que no es sencillo y que no hay vacantes, pero este es un caso de urgencia", agregó.

Asimismo señalaron que "van cambiando constantemente" las maestras del lugar y que las tres fueron mencionadas por los chicos, ya que todas trabajan con las salas de 3, 4 y 5. "Mi hija viene a sala de 4 y a veces no quería entrar al colegio, se orinaba en los pantalones. Yo le pregunté quiénes eran y quiénes estaban, me dijo que eran las mismas maestras y era con todos sus compañeritos", sumó un segundo padre.