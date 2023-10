Confirman el procesamiento de Claudio Caniggia por abuso sexual contra Mariana Nannis

El ex futbolista fue denunciado por su ex esposa por un abuso que habría ocurrido en mayo de 2018 en el Hotel Faena de Puerto Madero. El abogado de Nannis pidió su detención.

La Cámara del Crimen porteña confirmó el procesamiento contra el ex futbolista Claudio Paul Caniggia por abuso sexual agravado contra su ex esposa Mariana Nannis, crimen por el que podría ser condenado a penas de hasta 15 años de prisión. Según informó la agencia de noticias NA, el tribunal también confirmó el embargo por 5 millones de pesos contra el ex jugador.

El tribunal de alzada ratificó de esta manera la medida dispuesta hace dos meses por la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini. A fines de junio pasado, la jueza había procesado a Caniggia por abuso sexual agravado por un episodio que habría ocurrido en 2018 con su ex pareja en el departamento del Hotel Faena en el que ambos vivían. El abogado de Nannis, Carlos Broitman, pidió además la detención del ex futbolista, que no fue concedida. Los camaristas Mariano Scotto y Juan Cicciaro sostuvieron que "en modo alguno puede aparecer como arbitraria la apreciación que de ellas formuló la magistrada interviniente".

Confirman el procesamiento de Claudio Caniggia por abuso sexual contra Mariana Nannis

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La defensa de Caniggia ha cuestionado y rechazado tanto la calificación legal cuanto la materialidad del hecho. En agosto de este año, Caniggia cambió de abogados en la causa y comunicó al juzgado que instruye la acusación en su contra que cesaron en su defensa los abogados Fernando Burlando y Alejandro Díaz y que en su lugar ingresarán José Vera y Juan Esteban Meyer.

En tanto, los jueces replicaron que "ante la evidencia de que el hecho investigado no contó con testigos presenciales ni otra probanza directa, los sucesos que configuran delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente".

"Los elementos reunidos permiten arribar, eventualmente, a la más amplia etapa del debate, de suerte tal que cabe descartar la certeza negativa invocada en el recurso y que hubiera justificado el sobreseimiento peticionado", añadieron. Esta decisión judicial da inicio a la próxima etapa del expediente el juicio oral y público en el que Caniggia podría ser condenado a penas de hasta 15 años de prisión.

La causa por abuso sexual

La causa se inició a principios del 2020 cuando Nannis denunció a su ex marido por “violencia doméstica y tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo” en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 18. El hecho que, según la reconstrucción judicial, habría ocurrido en mayo de 2018 en el departamento que Caniggia ocupaba en el Hotel Faena de Puerto Madero al que ambos llegaron luego de compartir una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo.

Según la imputación del fiscal del caso Carlos Velarde al pedir la indagatoria, el 5 de mayo entre 2018 entre la madrugada y primeras horas de la mañana, Caniggia "intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero, ante la negativa de ella, amenazó con matarla en medio de insultos".

Luego "le propinó golpes de puño en el rostro que no llegaron a impactar allí, ya que ella se cubría con las manos, dando finalmente los golpes en los brazos y las manos de la víctima". Finalmente, el abuso sexual se habría concretado "contra la voluntad de ella".

"Quedó acreditado el hecho sobre el abuso sexual ocurrido en el Faena y la violencia de género", comentó a mediados de junio a Télam el abogado de Nannis, Carlos Broitman. "Vamos a ampliar la denuncia a otros hechos", amplió. Lo hizo luego que la Justicia prohibió a Claudio Paul Caniggia salir del país por 90 días, plazo que se inició el 8 de julio, luego de haberlo procesado sin prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado en la causa en la que fue denunciado por su ex esposa, Mariana Nannis.