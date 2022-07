Abuso sexual en Punta Alta: nuevas denuncias contra el dirigente scout de una entidad religiosa

Las víctimas son todas menores de edad, de Bahía Blanca y Villa Gesell. A las primeras denuncias, se suman dos testimonios de chicos de 10 años.

Ya son seis los testimonios en contra de un dirigente scout acusado de abuso sexual de menores de edad. En primer lugar, en Bahía Blanca, las familias de dos niños de 10 años denunciaron al hombre de 41, quien habría cometido dichos delitos en un acampe realizado entre el 2 y el 3 de julio en la parroquia María Auxiliadora de Punta Alta (localidad cabecera del partido de Coronel Rosales). Ahora se suman otros cuatro casos en Villa Gesell, donde el sospechoso vivió antes de radicarse al sur de la provincia de Buenos Aires.

Las primeras dos denuncias por parte de un grupo de padres provocó, como consecuencia, la presentación de las cuatro restantes en el Partido de la Costa. Según la ONG Mujeres Autoconvocadas de Punta Alta, estos cuatro menores pertenecen al círculo familiar del hombre denunciado. "La primera que habla es una nena que fue abusada desde los 12 años y hoy tiene 18", explicó Graciela Acha, referente de dicho grupo, en diálogo con Punta Noticias.

A través de una publicación de Facebook de la ONG, se dio a conocer un fragmento de la primera declaración realizada ante la Comisaría de la Mujer de Gesell, el pasado lunes. Allí, la joven denunciante cuenta que el hombre la manosesaba, la perseguía y la tocaba debajo de la ropa. Esas situaciones, según declaró, se repitieron durante casi cuatro años y nunca se animó a contarlas por miedo. Tras esto, llegó el testimonio de tres primos de 11, 13 y 14 años que también admitieron haber atravesado situaciones similares.

Las otras dos denuncias se realizaron en Punta Alta y están siendo investigados por la Unidad Funcional de Instrucción especializada de Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Agustina Olguín. Según fuentes judiciales a Clarín, la causa aún está en una instancia preliminar por lo que todavía no se dio acceso a los abogados que patrocinan a las familias de los dos menores de 10 años. Un grupo de padres de la comunidad de María Auxiliadora cree que hubo más abusos durante el 2 y 3 de julio pasado ya que ese fin de semana el acusado durmió con cuatro chicos en una sala cercana a la parroquia.

El martes por la noche, frente al edificio religioso, se realizó una movilización que partió desde la céntrica plaza General Belgrano. Entre los reclamos y gritos, más de un centenar de manifestantes pidieron "que se vayan", "justicia" y "seguridad". En la misma línea, acusaron a las autoridades de la institución de encubrir los abusos y dejaron carteles en el acceso al templo que rezaban leyendas como: "Si no decís o no hacés nada, sos cómplica" y "A los niños se les cree".

"El acusado sigue en libertad, como si nada hubiera pasado. Durante 15 días la Iglesia y los Scouts callaron a los padres y a la comunidad. No permitieron que otros padres se enteraran de lo que estaba pasando. Hoy la Justicia nos calla a todos cuando nos hace caminar por la calle con un tipo que todos sabemos que un violador y un abusador", sostuvo la abogada de los denunciantes, Fernada Petersen, en diálogo con medios locales.

"La institución no nos comunicó nada, el abuso ocurrió en una habitación con más menores presentes. Nos juntamos los padres porque los dirigentes no iban a hablar ni a dar explicaciones por cuestiones legales. La mamá de la víctima nos lo comunica a nosotros el lunes 12, agotada tras presionar para que se supiera lo que pasó", dijo una madre en la movilización. Como no encontró respuestas, dicha madre comentó la situación a los padres de los niños y las niñas que se encontraban en el lugar en ese momento.

Con respecto al denunciado, una de las madres manifestó: "Hace un año que está en la institución, ha estado en varias actividades y en contacto con otros grupos de menores. Es un dirigente de un grupo de scout, hay varios divididos por edades. Mi hijo estaba en esa habitación, donde durmió este hombre que no nos fue presentado". Además de acompañar a la familia del menor abusado, que no fue contenida por la institución religiosa, este grupo de padres difundió lo ocurrido.

¿Qué dijeron desde la entidad religiosa? Luego de no expresarse y guardar silencio en relación al tema, el Arzobispado de Bahía Blanca informó que suspendió de forma preventiva al hombre de 41 años "en conformidad con el protocolo institucional para la protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres de Scouts de Argentina". Además, aseguraron que la jefa del grupo scout fue quien informó al padre de uno de los menores sobre lo sucedido. También sostuvieron que van a acompañar a las familias de dicho grupo.