La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2027 para quienes tengan planeado empezar una carrera universitaria el próximo año. Los interesados tendrán tiempo hasta el jueves 26 de noviembre para concretar el trámite, que está dirigido a quienes nunca se hayan inscripto antes en la institución.

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La convocatoria contempla dos alternativas de cursada. Por un lado la modalidad presencial, en las distintas sedes de la universidad y por el otro la UBA XXI, el programa de educación a distancia que permite hacer el CBC de manera virtual.

Por otro lado, la novedad para el ciclo 2027 es que la oferta académica de la UBA incluirá una nueva carrera: la licenciatura en Sistemas Complejos, que se dictará en la Facultad de Ciencias Económicas.

Licenciatura en Sistemas Complejos: de qué se trata la nueva propuesta de la UBA

La Licenciatura en Sistemas Complejos fue desarrollada junto con la Facultad de Ingeniería y propone formar profesionales capaces de abordar problemas científicos, tecnológicos, económicos, institucionales y sociales. Tiene una duración de cuatro años y la modalidad de cursada es presencial.

Además tiene ingreso propio, ya que se dictará un curso introductorio intensivo durante febrero. Quienes aprueben los tres módulos de esa instancia tendrán aprobado el CBC.

El plan de estudios de la nueva carrera reúne 39 espacios curriculares: 31 materias y ocho talleres integradores. Al finalizar la cursada, cada estudiante deberá presentar y defender ante un jurado un proyecto integrador final.

El ingreso a la UBA es irrestricto: no requiere rendir examen de admisión y las carreras de grado son gratuitas. Sin embargo, para iniciar el recorrido académico es necesario completar instancias administrativas y presentar documentación requerida

Cómo inscribirse al CBC 2027

La inscripción consta de tres etapas. La primera consiste en la preinscripción online a través de la página oficial del CBC, donde los estudiantes deberán completar un formulario.

En una segunda instancia, tendrán que presentar la documentación solicitada para formalizar el ingreso y finalmente, deberán volver a ingresar al sitio web de la UBA para seleccionar la sede y el turno en el que quieran cursar.

Entre los requisitos está contar con el DNI argentino vigente y acreditar la finalización de estudios secundarios con el analítico correspondiente, que debe estar legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. Aquellos que aún no cuentan con la legalización del título pueden hacerlo a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia), seleccionando la opción "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios".

Por otro lado, los estudiantes que ya hayan terminado el secundario, pero todavía no tengan el diploma definitivo, pueden presentar una constancia que acredite que el título se encuentra en trámite.

Qué otros trámites habilitó la UBA

El Ciclo Básico Común es el primer año de todas las carreras de la UBA y está integrado por seis materias. Dos de ellas corresponden a la orientación académica, dos específicas de la carrera elegida y otras dos comunes. Los estudiantes pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre y cada una contempla dos evaluaciones parciales.

Por otra parte, durante febrero del 2027 la universidad habilitará otras instancias administrativas para quienes ya forman parte de la institución o necesiten completar su situación académica. Entre ellas, el preingreso para quienes todavía no lo hayan realizado, la rematriculación para estudiantes del CBC que no tengan usuario en el sistema SIU Guaraní, el cambio de carrera y la simultaneidad para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo.

Las fechas específicas para esas gestiones todavía no fueron informadas. Toda la información sobre el proceso de inscripción, los pasos para completar el trámite y las sedes disponibles pueden consultarse en el sitio oficial del Ciclo Básico Común de la UBA.