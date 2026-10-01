La educación superior argentina registró la mayor tasa de descenso regional en la última edición de la clasificación latinoamericana de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS). De las 46 instituciones nacionales evaluadas, 17 retrocedieron posiciones, ocho mejoraron su desempeño y 20 mantuvieron su ubicación previa. A pesar del retroceso generalizado, la Universidad de Buenos Aires (UBA) conservó el décimo puesto regional y se consolidó como la mejor posicionada del país, destacándose en los indicadores de Reputación Académica y Reputación de los Empleadores, en los cuales alcanzó el segundo lugar entre todas las instituciones evaluadas de la región.

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En el panorama nacional, varias universidades argentinas se destacaron entre las principales instituciones de la región:

Universidad Nacional de La Plata (UNLP): puesto 21°.

(UNLP): puesto 21°. Universidad Austral : puesto 25°; es la institución privada mejor ubicada de Argentina.

: puesto 25°; es la institución privada mejor ubicada de Argentina. Universidad Nacional de Córdoba (UNC): puesto 30°.

(UNC): puesto 30°. Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA): puesto 42°.

(UCA): puesto 42°. Universidad de San Andrés (UdeSA): puesto 44°, dentro del top 50.

(UdeSA): puesto 44°, dentro del top 50. Universidad Nacional de San Martín (UNSAM): puesto 94°, dentro del top 100.

Además, la Universidad Nacional de Córdoba logró posicionarse por primera vez entre las 30 mejores universidades de la región.

En el cómputo global, la tabla latinoamericana fue liderada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidade de São Paulo y la Universidade Estadual de Campinas de Brasil. En total, el estudio examinó a 517 universidades distribuidas en 27 países, situando a la Argentina como el cuarto sistema educativo con mayor representación en el ranking.

Presupuesto, investigación científica y desafíos estructurales

El desempeño de las universidades argentinas se produce en un escenario de marcado recorte en las partidas presupuestarias destinadas al sistema educativo y científico. Entre 2023 y 2025, la inversión nacional en educación sufrió una contracción del 41,2%, los fondos dirigidos a las universidades públicas cayeron un 28,9% y el financiamiento para la investigación científica disminuyó un 43,9%.

Según datos proyectados a partir del presupuesto de la Administración Pública Nacional analizados por el economista e investigador Javier Curcio (UBA/CONICET), la caída acumulada entre 2023 y 2027 alcanzará un 44,1% en educación, un 25,2% en las universidades nacionales y un 38% en ciencia y tecnología. Desde la consultora QS vincularon el descenso al “impacto de las continuas presiones presupuestarias y de financiamiento”, aunque señalaron que el fenómeno obedece a factores acumulados.

Ante este escenario, Ricardo Gelpi, rector de la UBA, destacó el esfuerzo de la comunidad académica: “El posicionamiento de la UBA entre las mejores universidades de Latinoamérica renueva nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica. Es el resultado del trabajo de docentes, nodocentes, científicos, y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, siguen trabajando para todos los argentinos”.