IVE y aborto legal en PBA: el desafío de cambiar el paradigma de la clandestinidad

Con un mapa interactivo, la provincia de Buenos Aires avanza con la visibilización de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya cuenta en el territorio bonaerense con más de 460 hospitales y centros de salud que llevan adelante la práctica legal segura y gratuita. Hablamos con Sabrina Balaña, Directora Provincial de Equidad de Género en Salud.

Desde el 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610, que amplió los derechos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por los que las personas gestantes pueden interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión. También pueden realizarse un aborto legal cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud (ILE). Sin embargo, a nueve meses de su reglamento la estigmatización y la clandestinidad siguen rodeando esta práctica ya legal, segura y gratuita garantizada por el Estado argentino.

En este marco, la provincia de Buenos Aires publicó en su página web oficial un mapa interactivo para visibilizar los hospitales y centros de salud disponibles para la interrupción voluntaria de los embarazos con el fin de facilitar el acceso al derecho adquirido tras la lucha de los movimientos feministas. "Venimos trabajando desde diciembre con esta política de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Buenos Aires. Fue una de las prioridades y desde enero adherimos al protocolo nacional que nos parecía un punto de respaldo para los equipos de salud que ya venían trabajando bastante en soledad en garantizar este derecho", destacó la Directora Provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, en diálogo con El Destape.

La funcionaría explicó que el mapa interactivo cuenta con más de 460 establecimientos públicos de salud, entre centros de primer nivel de atención y hospitales bonaerenses y busca hacer efectiva la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. "Nos pareció importante el mapa interactivo en esta instancia porque faltaba una comunicación más directa con las personas que pueden acceder a la IVE y dónde puede acceder a ella", sostuvo Balaña quien admitió que "esta práctica viene siendo una práctica clandestinizada incluso dentro de los hospitales y los centros de salud".

"A los equipos de salud les costaba blanquear que trabajaban con esta práctica porque está estigmatizada y hay que desestigmatizarla. La ley ayuda mucho para eso, pero hay que seguir trabajando. En esta línea nos pareció importante que este el mapa de todos los centros de salud que tienen equipos que garantizan la IVE en la provincia esté en la página de acceso público porque eso también deja en claro que ésta es una práctica legal porque todavía eso, aunque parezca algo obvio, hay que trabajarlo adentro de los equipos", detalló la funcionaria.

Es que el aborto aún está marcado por fuertes estigmas morales y religiosos que impiden el acceso a una práctica legal, seguro y gratuita. Es por eso que la visibilización de los centros de salud que la llevan adelante es fundamental para desestigmatizar una práctica que ya es un derecho adquirido. "Queríamos que este lo más accesible posible para todas ls que requieran está práctica", remarcó la funcionaria.

Dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo

Lo cierto es que aún sigue instalada en una lógica cultural de las instituciones y de las personas la clandestinidad del aborto, asegura la directora provincial de Equidad de Género en Salud a este medio, por lo que visibilizar que su acceso es legal es el gran desafío junto con la capacitación de más equipos de salud para ampliar su cobertura en todo el territorio bonaerense.

"La legalidad y la legitimidad hay que construirla en el territorio y requiere de mucha herramientas de comunicación para que llegue a todos los barrios porque seguimos teniendo abortos clandestinos", admitió y remarcó: "Necesitamos una diversa oferta de equipos que puedan acompañar estas situaciones y que además ésta información llegue a quien lo necesite, es un doble desafío. Es que no es solo que haya equipos en los centros de salud sino que la gente lo sepa y pueda acudir".

Al ser una práctica que no puede esperar, otro gran desafío, según la funcionaria, es ampliación de equipos, garantizar recursos y disponibilidad. Pero también en paralelo con eso, "garantizar la anticoncepción para que no haya aborto sin consejería, entrega o garantía de métodos anticonceptivos". "No es solo el aborto que debemos abordar, a su vez debemos trabajar para identificar otras problemáticas de por qué la persona llegó a esa situación, esa es la línea de trabajo para mejorar todo el sistema de salud", sostuvo.

"No solo garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal sino todos los métodos anticonceptivos. Porque creemos que si una persona llegó al aborto es porque todo el sistema de salud está llegando tarde", enfatizó. Es que según reconoció Balaña, muchas personas no saben cuáles son sus opciones ante un embarazo no deseado y a eso se suma el estigma de querer abortar por eso "es fundamental poder tener un lugar a donde asistir y recibir apoyo es un gran desafío".

Actualmente, hay 120 de los 135 municipios de la Provincia que cuentan con efectores de salud que realicen interrupciones del embarazo y entregan misoprostol de manera gratuita a las personas para garantizar el derecho. Según los datos relevados, en diciembre de 2019 solo el 36% del territorio municipal garantizaba la práctica y en junio del 2021 se alcanzó un 85% del territorio de la Provincia con presencia de efectores que la realizan.

Sin embargo, aún existen muchas dificultades para acceder a la IVE no solo en el sistema de salud público sino también privado con denuncias que van desde demoras en las gestiones administrativas hasta falta de información. Respecto a esto, la titular de la dirección Provincial de Equidad de Género en Salud remarcó que "se está trabajando con el sector privado para que se garantice no solo el aborto legal y gratuito sino los métodos anticonceptivos".

"Tenemos una mesa de trabajo con la mesa del consumidor que ellos reciben las denuncias de falta de acceso como también con la superintendencia de salud", detalló la funcionaria quien recordó el 0800 Salud Sexual para denuncias por la falta de acceso al IVE.

"Estamos trabajando para que la información también circule dentro de los equipos de salud para que no se obstaculice la práctica y para que generar este cambio cultural para que el aborto sea una práctica más que ofrece el sistema de salud. Una práctica con todas las características que eso implica: que sea accesible, que sea de calidad y que sea garantizada en el tiempo que lo requiere sin juzgamiento", completó.

Estadísticas sobre el aborto

Se estima que en Argentina ocurren entre 6 y 7 abortos cada 10 partos. Si se analiza los motivos por los cuales las mujeres en edad fértil egresan de un hospital, se observa que el aborto es segunda causa de egreso, siendo la primera parto y sus complicaciones. En la Provincia de Buenos Aires se registran en los últimos años disponibles 15.000 egresos anuales por este motivo.

El derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) contribuye a reducir las inequidades en salud, de género y socioeconómicas, ya que mejora el acceso a la salud de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Además, disminuye las desigualdades en el acceso al sistema de salud debido a que la consulta por IVE constituye una oportunidad para acompañar otras situaciones de vulneración como la falta de acceso a métodos anticonceptivos y situaciones de violencias muchas veces invisibilizadas.