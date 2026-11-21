Lo abandonaron en un basurero por cómo nació y hoy corre gracias a prótesis hechas con impresora 3D. Foto: X

Wyatt es un perro que nació con una malformación en sus extremidades delanteras, que medían apenas cinco centímetros. Cuando era muy pequeño, fue abandonado en un contenedor de basura en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Sus llantos alertaron a una persona que se acercó, lo encontró y decidió salvarlo.

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Si bien en un principio parecía una historia sin final feliz, su vida cambió por completo: tras ser encontrado, Wyatt recibió asistencia de Arizona Shih Tzu and Small Breed Rescue, una organización dedicada al rescate de perros pequeños. Allí comenzó su recuperación y también la búsqueda de un hogar definitivo donde pudiera recibir los cuidados que necesitaba.

Su vida dio un nuevo giro cuando fue adoptado por Lara Pleasence, quien lo llevó a Montreal, Canadá. En su nueva casa no solo encontró una familia que lo acompañó en su rehabilitación, sino también una compañera muy especial: Amira, otra perrita que nació sin sus extremidades delanteras. Ambos comparten una condición física similar y pudieron crecer en un entorno en el que sus necesidades particulares son comprendidas. La compañía también fue parte de su adaptación, mientras Wyatt avanzaba en un proceso que le permitiría ganar autonomía.

Wyatt volvió a caminar gracias a prótesis hechas con una impresora 3D. Foto: X

Las prótesis impresas en 3D que le permitieron caminar y correr

Uno de los avances más importantes en la vida de Wyatt llegó de la mano de 3D Pets, una empresa que desarrolló prótesis personalizadas mediante tecnología de impresión 3D. Los dispositivos fueron diseñados teniendo en cuenta su cuerpo y las necesidades específicas de movilidad, para que pudiera desplazarse con mayor facilidad.

La adaptación no ocurrió de un día para otro. El proceso comenzó con prótesis de menor altura, que le permitieron familiarizarse con el soporte, acostumbrarse a mantener el equilibrio y desarrollar coordinación. A medida que fue ganando confianza y estabilidad, las piezas se ajustaron progresivamente.

Finalmente, Wyatt se convirtió en un ejemplo de superación en las redes sociales, mientras que la empresa 3D Pets sinónimo del potencial que tiene este tipo de tecnología para cambiar la vida, no solo de las personas, sino también de los animales.