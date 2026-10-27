Perros salchicha: cuántos años viven y qué cuidados necesitan para proteger su salud.

Los perros salchicha se ganaron un lugar entre las mascotas favoritas por su tamaño pequeño, sus patas cortas y su cuerpo alargado. Sin embargo, detrás de su apariencia particular, también existen necesidades específicas que sus dueños deben tener en cuenta para cuidar su bienestar a lo largo de los años.

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De acuerdo con la información publicada por Purina, empresa especializada en nutrición animal, la esperanza de vida de los dachshund o teckel se ubica entre los 12 y los 16 años. Aunque algunos ejemplares pueden superar ese rango, no existe una edad garantizada, la genética, la alimentación, la actividad física y la atención veterinaria influyen en su calidad de vida.

Cuál es la esperanza de vida de los perros salchicha

Los perros salchicha pueden acompañar a sus familias durante muchos años, pero sus necesidades cambian a medida que envejecen. La raza presenta dos variedades principales, estándar y miniatura, que se diferencian por su tamaño y requieren una alimentación acorde con sus características físicas.

Además de elegir un alimento apropiado para su edad y condición corporal, es importante controlar el peso. El sobrepeso puede aumentar la exigencia sobre la columna vertebral, una de las zonas más vulnerables de estos animales por la particular relación entre la longitud de su cuerpo y sus extremidades.

Los perros salchicha se ganaron un lugar entre las mascotas favoritas por su tamaño pequeño, sus patas cortas y su cuerpo alargado.

El dachshund fue desarrollado en Alemania para la caza de tejones. Su estructura corporal le permitía ingresar en madrigueras y desplazarse por espacios estrechos. Aunque hoy es conocido principalmente como perro de compañía, esa anatomía requiere precauciones específicas en la vida cotidiana.

Qué enfermedades pueden afectar a los perros salchicha

Uno de los principales problemas de salud asociados con esta raza es la enfermedad del disco intervertebral, una afección que puede provocar dolor de espalda y dificultades para caminar. En los cuadros más graves, puede ocasionar alteraciones neurológicas y pérdida de movilidad.

Por eso, es importante prestar atención a cualquier cambio en su comportamiento. La aparición de dolor, la dificultad para subir o bajar, la marcha inestable o la resistencia a moverse son señales que justifican una consulta veterinaria. Si el perro presenta debilidad repentina o no puede caminar, necesita atención urgente.

La prevención también incluye evitar que salte repetidamente desde camas, sillones u otras superficies elevadas. En caso de necesitar subir o bajar de esos lugares, una rampa adecuada puede ayudar a reducir los impactos. Estas precauciones no garantizan que la enfermedad no aparezca, pero contribuyen a disminuir situaciones de riesgo.

Las orejas también requieren atención. Al ser largas y caídas, conviene revisarlas con regularidad y consultar al veterinario si aparecen enrojecimiento, mal olor, secreciones o molestias. La limpieza debe realizarse de manera apropiada, sin introducir elementos en el conducto auditivo.