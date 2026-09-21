90 despidos en una histórica cadena de indumentaria deportiva en medio de la crisis

En el contexto de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei, una importante cadena de artículos de industria deportiva despidió 90 trabajadores en medio de un proceso concursal.

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Se trata de Mega Sports, compañía que también controla Factory Deportivo y Shopping Deportivo y que realizó un recorte en distintas sucursales, que alcanzó a vendedores, encargados y personal administrativo.

Mientras, un grupo de ex empleados reclama el pago de salarios, liquidaciones finales, vacaciones, aguinaldos e indemnizaciones que, según aseguran, permanecen pendientes. De acuerdo con los testimonios recogidos entre los afectados, la empresa se encuentra actualmente bajo la administración de Carolina Gacio y con intervención de un síndico.

El conflicto se profundizó por la forma en que, según los trabajadores desvinculados, fueron comunicados algunos de los despidos. Varios ex empleados sostienen que las notificaciones no se realizaron mediante los mecanismos habituales y que en determinados casos recibieron copias de las cartas documento o fueron informados directamente en sus lugares de trabajo.

Reclamos por despidos y liquidaciones pendientes

Entre los casos denunciados aparecen trabajadores con décadas de antigüedad. Uno de ellos tenía 27 años en la empresa y fue despedido en enero de 2026 luego de ser responsabilizado por un crédito presuntamente mal liquidado. Según su testimonio al medio IProfesional, tampoco había cobrado el salario correspondiente a diciembre ni el medio aguinaldo.

Otro ex empleado, Germán, fue desvinculado en mayo después de 20 años en la compañía. El motivo informado habría sido un faltante de stock registrado en una sucursal en la que, según afirmó, nunca había trabajado. También está el caso de Tamara, despedida tras 11 años de antigüedad bajo el argumento de una "falta de respeto". La trabajadora señaló además las presiones existentes sobre el personal para alcanzar determinados niveles de ventas y obtener comisiones.

La situación también alcanzó al pago de los salarios. Un grupo de aproximadamente 30 trabajadores y exempleados se movilizó recientemente frente a las oficinas de la compañía en Cabildo 1950, en el barrio porteño de Belgrano, para reclamar por las remuneraciones pendientes.

Finalmente, el último salario reclamado fue abonado en dos cuotas, aunque los trabajadores sostienen que todavía permanecen impagos otros conceptos derivados de las desvinculaciones, entre ellos liquidaciones finales, vacaciones, aguinaldos e indemnizaciones. Los empleados también aseguran que la empresa mantiene deudas con proveedores, algunos de los cuales habrían restringido la entrega de mercadería debido a las demoras en los pagos.

Pese al proceso de reestructuración y a la reducción de personal, la cadena mantiene entre 26 y 27 establecimientos en funcionamiento. Sin embargo, para los ex empleados, las dificultades financieras de la compañía se trasladaron directamente al personal, en un contexto en el que además aseguran que resulta cada vez más difícil conseguir nuevas oportunidades laborales.

"Buscar trabajo es prácticamente imposible. A mí me echaron, tengo un hijo recién nacido y pago un alquiler de casi 900.000 pesos. Estoy en el horno. Detrás de cada despido hay una familia, hijos, alquileres y gastos que no esperan a que la empresa decida pagar", expresó uno de los desvinculados. Los trabajadores proyectan una nueva movilización para el 14 de octubre, que podría realizarse frente a alguna de las sucursales que todavía permanecen operativas.