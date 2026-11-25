A diferencia de los aromas frescos con notas cítricas o acuáticas, más habituales en primavera y verano, los perfumes con composiciones más intensas, basadas en acordes amaderados, especiados o ambarados, ofrecen mayor persistencia en la piel y permiten reducir la cantidad de aplicaciones a lo largo de la jornada.

{{{htmlAmp}}}

La permanencia de una fragancia depende de múltiples variables, entre las que sobresale el porcentaje de aceites esenciales de su fórmula.

Aunque la proporción exacta varía según cada fabricante, existen cuatro categorías principales de concentración:

Eau de cologne: Contiene entre un 3% y un 5% de aceite perfumado; ofrece un aroma ligero y fresco pensado para días calurosos.

Eau de toilette: Posee entre un 6% y un 10% de aceites esenciales; brinda un perfil sutil que permanece algunas horas y admite reaplicaciones.

Eau de parfum: Reúne entre un 10% y un 15% de concentración, con una duración habitual de cinco a ocho horas sobre la piel.

Parfum (extrait de parfum o absolu de parfum): Concentra entre un 20% y un 40% de aceites esenciales, logrando la mayor intensidad y persistencia.

Además de la fórmula, el tipo de piel condiciona la fijación: los perfumes suelen durar más en pieles grasas que en pieles secas. En estos últimos casos, aplicar previamente crema corporal humectante en las zonas de aplicación ayuda a sostener las notas olfativas por más tiempo.

El Guilty Elixir de parfum de Gucci es una fragancia de ámbar y cuero.

Cinco perfumes masculinos destacados por su persistencia

Dentro de las fragancias de alta concentración y estela prolongada, cinco etiquetas se distinguen por la estructura de sus notas:

Dior Homme Intense Eau de parfum: De perfil amaderado y ambarino, combina iris con matices almizclados y frutales de semillas de ambreta de Ecuador, reforzados por ámbar y un fondo de maderas.

Ombré Leather Reserve Eau de parfum (Tom Ford): Abre con enebro plateado procedente de las montañas Chisos (Texas), continúa con un acorde central de cuero y cierra con musgo y absoluto de hoja de violeta.