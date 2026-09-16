45 puestos gastronómicos y un plan al aire libre: a qué barrio llega la feria Market este fin de semana. Foto: GCBA

Buenos Aires Market llega este fin de semana al Parque Ferroviario de Colegiales. Se trata de un plan al aire libre, con más de 45 puestos gastronómicos y de productores. La feria se realizará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 10 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.

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Durante las dos jornadas, quienes se acerquen van a poder recorrer el mercado de productores, comprar alimentos y productos saludables y hacer una pausa para almorzar o merendar en el patio gastronómico. El evento está pensado para toda la familia y funcionará en el espacio ubicado en Moldes y Virrey Arredondo, en la Plaza Juan José Paso.

Entre los emprendimientos que participarán se encuentran Próspero Velazco, Fermier, Shami, Finca Cave Canem, Malvón, Gazpacho, Acai Point, Chegusan, De boca en boca, Deja la Vaca, Dulces del Cuore, Frezita, Good Papas, L'Amuse Bouche, La Barceloneta, La Milagrosa y Sabores Argentos.

La feria BA Market es un gran plan para hacer el fin de semana. Foto: GCBA

La propuesta gastronómica también tendrá opciones como carnes ahumadas, tequeños, wraps, papas, alfajores, café, yogur y distintas alternativas dulces y saladas. A la feria se sumarán emprendimientos vinculados con productos para el hogar y la producción artesanal.

La feria comenzó a realizarse en el 2010 y, desde entonces, busca llevar el estilo de vida sano y natural a los diferentes barrios porteños. En cada edición se puede disfrutar de una diversidad de productos frescos y seleccionados como aceites, jugos, cereales, semillas, especias, frutos secos, frutas, verduras, delicatessen, hongos y gírgolas, infusiones, legumbres, lácteos, panificados, mermeladas, dulces, plantas aromáticas, alimentos para celíacos y flores con fines gastronómicos, entre otros.

Si bien este fin de semana es el turno de Colegiales, cada sábado y domingo la feria se presenta en un espacio diferente y ya recorrió diversos espacios como Parque Centenario, Parque 3 de Febrero, Plaza Aristóbulo del Valle y Parque Saavedra, entre otros. Se trata de uno de los planes preferidos de los vecinos de la ciudad, que año tras año se mantiene en agenda.

Cuándo es Buenos Aires Market en Colegiales

Buenos Aires Market será este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 10 a 18, en el Parque Ferroviario de Colegiales, con acceso por Moldes y Virrey Arredondo, en la Plaza Juan José Paso. La entrada es libre y gratuita y no es necesario reservar previamente. En caso de lluvia, será suspendido.