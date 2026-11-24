Para los viajeros argentinos que eligen trasladarse en vehículo particular hacia la costa brasileña, la proximidad geográfica respecto de los pasos fronterizos resulta determinante para reducir tiempos de manejo y costos operativos.

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Según los relevamientos de los organismos oficiales de turismo de los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, el litoral sur del país vecino concentra alternativas de gran belleza escénica sin necesidad de recorrer los trayectos más extensos hacia el norte.

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A continuación, se detallan tres destinos costeros destacados por su cercanía con el territorio nacional y su oferta natural:

1. Torres (Rio Grande do Sul)

Situada en el extremo norte del litoral gaúcho, justo en el límite natural con Santa Catarina marcado por el río Mampituba, Torres se posiciona como uno de los puntos más accesibles tanto desde la Mesopotamia como desde el centro del país (a unos 870 kilómetros desde Posadas y alrededor de 1.360 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires cruzando por Uruguay).

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Rio Grande do Sul, la localidad se distingue del resto de la costa plana del estado por sus imponentes formaciones rocosas de origen basáltico frente al océano. Entre sus principales atractivos sobresalen el Parque Estadual da Guarita —con senderos y miradores panorámicos sobre los acantilados—, la extensa Praia Grande, el sector céntrico de Prainha y las excursiones embarcadas hacia las inmediaciones de la Ilha dos Lobos, un refugio ambiental protegido.

2. Capão da Canoa (Rio Grande do Sul)

Apenas 60 kilómetros al sur de Torres, dentro de la misma región turística del Litoral Norte gaúcho, Capão da Canoa ofrece un acceso directo a través de la autopista BR-290 (denominada Freeway) tras cruzar por el paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguaiana.

La cercanía de Capão da Canoa con lagunas interiores ofrece más opciones recreativas.

Destacada por los portales oficiales del estado por su infraestructura urbana y vida nocturna activa durante la temporada estival, la ciudad cuenta con amplias franjas de arena fina, una rambla costera renovada ideal para caminatas familiares y sectores de mar abierto propicios para deportes náuticos. Su cercanía con lagunas interiores como la Lagoa dos Quadros amplía las opciones recreativas más allá de la costa atlántica.

3. Praia do Rosa (Santa Catarina)

Ingresando hacia el sur del estado de Santa Catarina por la autovía BR-101 (a unos 200 kilómetros al norte de Torres y a unos 90 kilómetros al sur de Florianópolis), Praia do Rosa —perteneciente al municipio de Imbituba— constituye uno de los enclaves paisajísticos más valorados del sur brasileño.

Reconocida por los organismos de promoción turística catarinenses por su entorno de morros cubiertos de vegetación atlántica y su bahía en forma de media luna, la localidad mantiene regulaciones urbanísticas que preservan su perfil natural. Sus playas ofrecen sectores con oleaje ideal para la práctica del surf y áreas más resguardadas junto a lagunas costeras, convirtiéndose en una alternativa pintoresca y relativamente cercana para quienes viajan por ruta.