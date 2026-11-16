Verano 2027 en Brasil: qué playas lideran las consultas y cuánto sale una escapada familiar

De cara a la temporada de verano 2027, el interés de los viajeros nacionales por cruzar la frontera hacia los balnearios de Brasil registra un notable incremento. Favorecido por la depreciación del real frente al dólar, escenario que reduce el costo relativo de los hospedajes, los pasajes y los gastos cotidianos, el movimiento en plataformas digitales y agencias turísticas creció de manera sostenida durante las últimas semanas.

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Según los registros del sector, Camboriú encabeza el ranking de preferencias con un salto del 112% en las consultas, seguida por Búzios, que marca un aumento del 75%. Para los grupos familiares que priorizan cuidar el bolsillo, un relevamiento de Booking y operadores turísticos estima que un viaje de perfil gasolero para cuatro integrantes demanda un presupuesto total cercano a los 4,2 millones de pesos, contemplando traslado, estadía y consumos diarios.

Tarifas de alquiler y paquetes aéreos para la temporada de verano 2027

El estado de Santa Catarina concentra buena parte de la demanda debido a su cercanía geográfica para viajar en auto particular y la amplia oferta de departamentos equipados. En localidades muy buscadas como Bombinhas (sector de Bombas), las propiedades para cuatro huéspedes cotizan a R$ 450 por noche durante enero de 2027 y descienden a R$ 350 diarios en febrero.

Al sumar siete noches más una tasa fija de limpieza de R$ 250, una semana en enero alcanza los R$ 3.400 (alrededor de $1.033.600). Para inmuebles de hasta seis plazas situados a seis cuadras de la costa, los valores parten de R$ 500 la noche en enero y R$ 450 en febrero (con R$ 300 de limpieza), totalizando R$ 3.800 semanales ($1.155.200).

En el rubro de paquetes aéreos con seis noches de hotel cuatro estrellas por persona, las propuestas parten desde los siguientes montos:

Búzios: desde $1.621.500 por pasajero.

Porto de Galinhas: a partir de $1,7 millones .

Camboriú: entre $1,9 millones y $2,1 millones.

Imbituba, conocida por Praia do Rosa, es uno de los balnearios alternativos de Brasil para recortar gastos.

Balnearios alternativos y consejos para recortar gastos

Quienes buscan escapar de la saturación y evitar tarifas elevadas encuentran en el mismo litoral catarinense opciones con infraestructura y precios más moderados. Entre ellas destacan Garopaba (con las playas Central, Ferrugem y Silveira), Imbituba (conocida por Praia do Rosa) y Laguna (con el balneario Mar Grosso).

Para optimizar el rendimiento del presupuesto, los referentes del sector aconsejan evitar los picos de demanda, como la primera quincena de enero o los feriados de Carnaval, optar por unidades con cocina para disminuir gastos gastronómicos y priorizar alojamientos ubicados entre tres y seis cuadras del mar, donde el valor diario baja sensiblemente. Asimismo, sugieren verificar con antelación si la tarifa contempla cochera, cargos de limpieza y depósitos de garantía.