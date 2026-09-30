12 hamburgueserías compiten por saber cuál es la mejor del país: así es la BurgerPalusa

La BurgerPalusa vuelve a Buenos Aires con una nueva edición que reunirá a 12 hamburgueserías de distintos puntos de la Argentina para competir por el título de mejor hamburguesa federal. El festival se realizará el viernes 2 y sábado 3 de octubre en la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo, con música en vivo, cocina en vivo, juegos, charlas y propuestas para todas las edades.

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Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer un Paseo Hamburguesero con propuestas de diferentes provincias y conocer las últimas tendencias de la industria. Uno de los principales atractivos será la competencia federal, en la que las hamburgueserías participantes serán evaluadas por un jurado especializado y también por los asistentes.

Este 2 y 3 de octubre llega la Burgerpalusa a Buenos Aires. Foto: Linda

BurgerPalusa: cuándo es, dónde queda y cuánto salen las entradas

La BurgerPalusa se realizará en el Hipódromo de Palermo, en avenida del Libertador 4101. El viernes 2 de octubre funcionará de 18 a 24 horas, mientras que el sábado 3 abrirá de 12 a 23 horas. La entrada general sin consumición tiene un valor de $15.000, mientras que la opción que incluye una hamburguesa y una bebida cuesta $35.000.

Para quienes quieran participar de la competencia federal, hay entradas que incluyen vouchers para probar las hamburguesas de los distintos participantes. El combo de 8 hamburguesas, en formato de medio slider cada una, más una bebida cuesta $82.000, mientras que el de 12 hamburguesas más dos bebidas tiene un valor de $123.000.

El sábado, estas opciones se dividen en dos turnos de 12 a 17 horas y de 18 a 23 horas. También hay una alternativa para dos personas que incluye 12 hamburguesas y dos bebidas por $140.000. Además, el festival ofrece abonos Burger Lover. Esta modalidad combina el ingreso del viernes con dos hamburguesas y una bebida y una jornada del sábado con ocho medios sliders y una bebida. El precio es de $135.000.

Además de la propuesta gastronómica, se podrá disfrutar de música en vivo, juegos, charlas, cocina en vivo por parte de expertos y diferentes actividades. Se trata de un evento ideal para compartir especialmente con amigos y descubrir juntos nuevos sabores de la mano de uno de los platos preferidos de los argentinos.