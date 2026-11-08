11 datos poco conocidos del papa León XIV: curiosidades que seguro no sabías

El papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, es el actual líder espiritual de la Iglesia católica tras haber sido elegido como sumo pontífice el 8 de mayo de 2025. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, y criado en la localidad cercana de Dolton, este pastor de profundas raíces agustinas combina una sólida formación académica científica con una intensa y prolongada labor misionera en América Latina, especialmente en Perú, donde residió durante casi cuatro décadas y adquirió la nacionalidad peruana antes de asumir como papa.

Pasión tenística: en su juventud y adultez practicaba tenis en canchas de polvo de ladrillo, un deporte que hoy extraña por una notable falta absoluta de tiempo libre.

Alma matemática: se graduó oficialmente en la carrera de Matemáticas por la Universidad de Villanova en 1977 antes de consagrarse de manera definitiva y de lleno a la intensa vida religiosa.

Hincha de los White Sox: sigue siendo un fiel seguidor del histórico equipo de béisbol de su muy querida ciudad natal, Chicago, incluso desde la mismísima Roma.

Fútbol peruano: durante su dilatada y fructífera etapa como misionero en tierras andinas, se volvió un ferviente simpatizante del club de fútbol Alianza Lima.

Amante del hot dog: conserva un gusto culinario muy norteamericano: los tradicionales hot dogs estilo Chicago, siempre preparados con todos sus ingredientes y sin ketchup.

Devoción por el ceviche: entre sus platos predilectos de la gastronomía peruana destaca por completo el ceviche, que disfrutaba siempre durante sus recorridos pastorales norteños.

Devorador de arroz con pato: una vez le sirvieron una porción tan generosa de este plato típico que al regresar a la cocina apenas quedaba nada.

Doctor en Derecho Canónico: obtuvo su exigente doctorado presentando una destacada tesis enfocada directamente en el importante rol del prior local dentro de la orden.

Aficionado al bowling: además de su siempre recordada destreza con la raqueta, practicaba con entusiasmo el juego de bolos como una forma saludable de distensión personal.