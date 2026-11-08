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Papa León XIV

11 datos poco conocidos del papa León XIV: curiosidades que seguro no sabías

Gustos culinarios, deportes favoritos o cómo pasa su tiempo libre. Te contamos algunas curiosidades del papa León XIV, máximo líder de la Iglesia católica.

08 de noviembre, 2026 | 20.00
Papa León XIV y tenista Sinner

El papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, es el actual líder espiritual de la Iglesia católica tras haber sido elegido como sumo pontífice el 8 de mayo de 2025. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, y criado en la localidad cercana de Dolton, este pastor de profundas raíces agustinas combina una sólida formación académica científica con una intensa y prolongada labor misionera en América Latina, especialmente en Perú, donde residió durante casi cuatro décadas y adquirió la nacionalidad peruana antes de asumir como papa.

El papa León XIV en Trujillo, Perú. (Crédito de foto: Diócesis Chiclayo)

Curiosidades más sorprendentes y desconocidas del pontífice

  1. Pasión tenística: en su juventud y adultez practicaba tenis en canchas de polvo de ladrillo, un deporte que hoy extraña por una notable falta absoluta de tiempo libre.

  2. Alma matemática: se graduó oficialmente en la carrera de Matemáticas por la Universidad de Villanova en 1977 antes de consagrarse de manera definitiva y de lleno a la intensa vida religiosa.

  3. Hincha de los White Sox: sigue siendo un fiel seguidor del histórico equipo de béisbol de su muy querida ciudad natal, Chicago, incluso desde la mismísima Roma.

  4. Fútbol peruano: durante su dilatada y fructífera etapa como misionero en tierras andinas, se volvió un ferviente simpatizante del club de fútbol Alianza Lima.

  5. Maestro pizzero: en sus años de formación como seminarista, solía preparar deliciosas pizzas de masa fina para agasajar con orgullo a sus queridos compañeros agustinos.

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  6. Amante del hot dog: conserva un gusto culinario muy norteamericano: los tradicionales hot dogs estilo Chicago, siempre preparados con todos sus ingredientes y sin ketchup.

  7. Devoción por el ceviche: entre sus platos predilectos de la gastronomía peruana destaca por completo el ceviche, que disfrutaba siempre durante sus recorridos pastorales norteños.

  8. Devorador de arroz con pato: una vez le sirvieron una porción tan generosa de este plato típico que al regresar a la cocina apenas quedaba nada.

  9. Doctor en Derecho Canónico: obtuvo su exigente doctorado presentando una destacada tesis enfocada directamente en el importante rol del prior local dentro de la orden.

  10. Aficionado al bowling: además de su siempre recordada destreza con la raqueta, practicaba con entusiasmo el juego de bolos como una forma saludable de distensión personal.

  11. Caminante empedernido: en sus ratos libres prioriza siempre la lectura reposada, los viajes culturales y las caminatas largas destinadas a compartir momentos amenos con todos sus queridos allegados.

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