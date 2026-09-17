Más de 100 marcas tendrán descuento este jueves 17 de septiembre: así es el imperdible evento. Foto: GCBA

Más de 100 marcas tendrán descuentos este jueves 17 de septiembre en Palermo. Feliz Palermo es un evento que propone recorrer los locales de Palermo Viejo y Palermo Soho con promociones, lanzamientos, instalaciones, música y distintas actividades. El mismo tendrá lugar de 17 a 20:30 horas, con entrada libre y gratuita.

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El evento reunirá a marcas de moda, diseño, gastronomía y servicios que abrirán sus puertas durante el evento para ofrecer descuentos y presentar novedades. Además, habrá recorridos de moda guiados por referentes de la industria, que permitirán conocer a diseñadores, emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas.

Este jueves 17 de septiembre llega Feliz Palermo. Foto: GCBA

Entre las marcas y locales adheridos se encuentran: Kosiuko, María Cher, Juana de Arco, Key Biscayne, Vero Alfie, Monoblock, Anna Rossatti, Kosiuko, Casa Chic, Paul French Gallery, La María, Lidherma Skin House Palermo, Ita Bikinis, Flavia Palmiero, María Páez, Demiracolo, Tres Monos y Dopo Café, entre muchas otras.

El circuito estará comprendido entre Godoy Cruz, Paraguay, Julián Álvarez y Niceto Vega, por lo que quienes se acerquen van a poder armar un recorrido por distintos comercios de la zona y aprovechar las actividades que se realizarán durante la tarde.

Qué es Feliz Palermo y qué actividades habrá

Feliz Palermo forma parte del cierre de Buenos Aires Está de Moda 2026, una agenda impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad que durante su tercera edición incluyó desfiles, recorridos, activaciones comerciales y encuentros vinculados con la industria de la moda y el sector textil.

El objetivo del evento es fortalecer el circuito comercial de Palermo, promover la circulación de público y acercar las propuestas de marcas, diseñadores y emprendedores locales a vecinos y visitantes. Durante la jornada también habrá instalaciones, música y diferentes acciones en los locales participantes.

Feliz Palermo se suma además a BA24H, la política de la Ciudad vinculada con la actividad durante la tarde y la noche. En ese marco, habrá Agentes de Ordenamiento Nocturno en la zona para orientar a vecinos y visitantes y colaborar con la organización de los flujos de personas.

Asi que, quienes no tengan aún un plan este jueves 17 de septiembre, de 17 a 20:30, Feliz Palermo los espera entre Godoy Cruz, Paraguay, Julián Álvarez y Niceto Vega, con entrada es libre y gratuita.