Más de 10 filas de cuadras para 40 puestos de trabajo en medio de la crisis de Milei

La apertura de un supermercado ofreció 40 puestos laborales y hubo más de 10 cuadras de cola de postulantes.

Una imagen que sirve de reflejo de la crisis económica que atraviesa el país desde la llegada de Javier Milei es la situación que se vivió en el Conurbano Bonaerense donde tras la apertura de comercio hubo 10 cuadra de cola para cubrir 40 puestos laborales.

{{{htmlAmp}}}

Cientos de personas se concentraron desde la madrugada del martes en Ezeiza para postularse a uno de los lugares que una cadena de supermercados necesita cubrir para la apertura de una nueva sucursal, prevista para noviembre.

La cantidad de interesados desbordó las previsiones iniciales y formó una fila de más de diez cuadras. Frente a la concurrencia, la empresa adelantó dos horas el comienzo de la convocatoria: aunque la atención estaba prevista para las 8, los responsables decidieron iniciarla a las 6 para organizar la recepción de los aspirantes.

Desde las primeras horas, hombres y mujeres de distintas edades esperaron para entregar sus datos y buscar una oportunidad laboral. Entre ellos había jóvenes que intentaban acceder a su primer empleo, personas que necesitaban complementar sus ingresos y trabajadores desocupados que buscaban volver al mercado formal.

La caída del empleo registrado desde la llegada de Javier Milei

La masiva concurrencia se produce en un mercado laboral atravesado por la pérdida de puestos formales y la reducción de empleadores. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se destruyeron 341.396 empleos registrados y desaparecieron 28.262 empleadores.

El relevamiento, publicado en julio de 2026, toma como punto de partida noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei, y registra el retroceso acumulado durante los primeros meses de su gestión.

Otro dato que muestra el presente es que entre enero y septiembre de este año, la ANSES dio de alta a 145.004 trabajadores en la prestación por desempleo: un 33% más que en todo 2023. Hasta septiembre, la cantidad es 29,4% mayor en relación con las 112.056 altas de igual período de 2025. Con un monto promedio de $ 325.368, la industria, el comercio y la construcción concentran seis de cada diez nuevos beneficiarios.

La cantidad de beneficiarios crece mes a mes. Pasó de 103.434 en enero a 127.613 en septiembre, una suba de 23,4%. Más de cuatro de cada diez beneficiarios viven en la provincia de Buenos Aires (54.936). Les siguen Santa Fe (9.698), Córdoba (9.658) y la Ciudad de Buenos Aires (9.029).