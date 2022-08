Los mejores bodegones de Buenos Aires

En todos los rincones de Argentina la comida sabe bien, pero los bodegones de Buenos Aires tienen algo más. Hablamos de la mística que estos ofrecen, sumado a la característica hospitalidad que los diferencia de un restaurante cualquiera. Sin olvidar la certeza de saber que la abundancia de sus platos y accesibilidad de sus precios no puede fallar.

Los bodegones no pierden tiempo en cuestiones de elegancia. Acá lo importante es siempre la calidez de trato y la calidad de la comida, de estilo casero.

Bodegones de Buenos Aires

Los bodegones de Buenos Aires son reconocidos nacional e internacionalmente por cumplir perfectamente con las características que mencionamos. Además, se sabe que en estos lugares populares se sirven principalmente platos tradicionales y sus precios suelen ser accesibles.

Buenos precios, calidez, comida exquisita y abundante, ¿qué más podrías pedir? Si bien todos funcionan de manera similar, cada uno brinda lo suyo. Como no queremos que pierdas ninguna experiencia, te acercamos una selección de los más conocidos bodegones de Buenos Aires.

El Antojo

¿Conocés el concurso de la mejor milanesa? Cuando llegues a El Antojo vas a conocer a las milanesas ganadoras en la edición del año 2017 del concurso.

El Antojo se encuentra en el barrio de Villa del Parque, en la calle Tinogasta al 3174. De lunes a viernes podrás ir para la cena, pero los fines de semana también, a almorzar.

Se trata de un gran salón, para aproximadamente 200 personas, muy acogedor para visitar con amigos o familia. Se sabe que sus mozos son muy cálidos y pacientes y que la presencia de su dueño es moneda corriente.

Los comentarios de los comensales son buenos. Ya desde la panera que sirven apenas te recepcionan, tenés que ir preparado para comer rico y abundante.

El Ferroviario

Ubicado en el barrio de Liniers, sobre Reservistas Argentinos al 200. El nombre de este bodegón es el nombre del Club del que forma parte. Lindero a la cancha del Club Atlético Vélez Sarsfield, podrás imaginarte que igual la esencia futbolera se hace sentir.

Si bien su propuesta gastronómica no es muy amplia, su parrilla tiene fama nacional. En su pintoresco salón vas a poder pedirte el clásico vino en pingüino acompañado de un sifón de soda. Sin dudas un verdadero clásico entre los bodegones de Buenos Aires.

El Puentecito

En el viejo y conocido barrio de Barracas, al sur de la Ciudad, encontramos El Puentecito. Su cercanía al Riachuelo nos permite imaginarnos que su nombre se debe a un puentecito que lo cruzaba. Y así es, aunque el viejo puente de madera ya no existe más.

Este bodegón inició como pulpería a mediados del Siglo XXVIII, y fue ampliándose hasta lo que es hoy. Actualmente, es un lugar familiar que ofrece una variada carta durante todos los días del año: parrilla, pastas, tablas, e incluso, afamados postres.

Podés visitarlo, si vas a estar por la zona, en Vieytes 1895. Te aseguramos que no te vas a arrepentir.

Manolo

Hace más de tres décadas un asturiano llamado Manolo Fernández consiguió un gran salón en el barrio de San Telmo. Entonces fundó este restaurante, que está entre los más importantes bodegones de Buenos Aires.

Cuando llegues a Manolo te vas a topar con un amplio lugar repleto de mesas familiares que comparten el momento. Típico de bodegón de barrio futbolero, sus paredes están cubiertas por camisetas de fútbol.

Dicen que es difícil saber qué elegir para comer por la amplitud y calidad de su carta. Pero ese pareciera ser el único problema que vas a encontrar. Ubicado en Bolívar 1299, abre todos los días por la noche y los fines de semana también al mediodía.

El Obrero

Hace alrededor de sesenta años, en el fabril barrio de La Boca, se fundaba El Obrero. Este lugar de comidas nace como una fonda que tenía de clientes a los obreros de las fábricas. Por supuesto que su nombre es en homenaje a quienes llenaban sus mesas cada día.

En aquel entonces ofrecía solo cuatro platos que se destacaban por ser abundantes y baratos. El lugar fue trascendiendo más allá del barrio y comenzaron a llegar comensales de otros lugares, incluso familias.

El Obrero fue ampliando su espacio y también su carta: entró así a la familia de bodegones de Buenos Aires. Si bien se amplió, no perdió para nada su esencia. Podés visitarlo en Caffarena 64 de lunes a sábados. Los domingos los obreros comen y disfrutan en casa.

Spiagge di Napoli

Si andás por el barrio de Boedo y ves una muchedumbre en la vereda, es que te topaste con Spiagge di Nápoli. No es un chiste, es un lugar muy concurrido, y no es de extrañar que la gente espere afuera por una mesa. A fin de cuentas, ¿quién no esperaría por un buen plato de pasta al mejor estilo de Italia?

Los más conocedores comentan que, entre los bodegones de Buenos Aires, es este el dueño del verdadero toque italiano. Encabeza la carta la especialidad de la casa: fusilli caseros por kilo, además de sorrentinos, ñoquis y capelettis.

Si bien no hay solo pastas, te recomendamos que no te las pierdas. Como no podría ser de otra manera, te ofrecen diversidad de salsas caseras. Y para cerrar, junto con tu plato llega un cuenco repleto de queso rallado.

La dirección de este bodegón es Independencia 3527, y abre todos los días. Te recomendamos que vayas con mucha paciencia. Realmente no exageramos con la aglomeración de gente en su entrada.

El Bodegón de Villa Luro

Su nombre no deja mucho lugar para explicaciones, es el bodegón del barrio por excelencia. Su fama de servir platos tradicionales en versión XXL lo pone entre los más reconocidos bodegones de Buenos Aires. Se dice entre clientes y amigos de la casa que, en realidad, todos los platos son para compartir.

Podemos aconsejarte que, de visitarlo, no te pierdas el popular matambre a la pizza. De todas maneras, no hay posibilidad de que alguno de sus platos te decepcione. Si te queda lugar, también cuentan con una carta de postres del mismo calibre.

Está ubicado en Avenida Rivadavia 9800, muy fácil de encontrar en la ciudad. Abre de martes a sábados de 08:00 a 00:00 hs.

La Tacita

No dejes que su nombre en diminutivo te confunda, La Tacita no se queda atrás entre los bodegones de Buenos Aires. Nuevamente en el barrio de Boedo, en la avenida del mismo nombre, al 1595. Te imaginarás que vas a encontrar influencias del club azulgrana, San Lorenzo.

Funciona hace casi cien años, y tiene la particularidad de tener a la vista los cambios que fue sufriendo. Su aspecto no suele ser muy trabajado, pero porque lo más importante acá son los platos.

Entre los más famosos encontramos el Bife La Tacita, y la tortilla a la española.

Pero lo que todos en el barrio conocen son los impresionantes panqueques de dulce de leche. Tené la precaución de dejar un buen lugar para el postre, porque perdértelo es casi como no haber ido.

Roque

Seguimos en el barrio de Boedo, pero todavía más cerca del Club San Lorenzo. Sobre Inclán al 3999 encontramos un bodegón más pequeño “Lo de Roque”. Antiguamente fue un almacén, del que aún conserva su estética. Cuando te sirven el plato, queda claro de qué estamos hablando.

Hasta acá todo es normal para un bodegón, lo que lo distingue absolutamente de otros bodegones de Buenos Aires son sus alfajores salados. El Alfajor Roque es toda una extrañeza. Está compuesto de capas de lomo, panceta y provolone, decorado con una aceituna ahí donde se suele encontrar una almendra.

La Ochavita

La Ochavita es casi un cliché: una esquina de cuento con un salón de comidas atendido por la familia. Apenas al sentarte en alguna de sus mesas ya vas a sentirte como en casa.

La atención es muy cálida y la comida casera se lleva el papel principal. Muy aclamadas las milanesas y por sobre todo la provoleta.

Si querés pasar un lindo momento, a un ritmo totalmente distinto al de la ciudad, es en La Ochavita. Trabaja de lunes a sábados y se encuentra en Pieres y Bragado, barrio de Mataderos.

8 Esquinas

El barrio de Colegiales también aporta a la selección de bodegones de Buenos Aires. Al 1186 de la Avenida Forest encontramos el 8 Esquinas, ya un viejo vecino del lugar.

Desde 1939 este lugar brinda el servicio gastronómico a vecinos y visitantes. Si un bodegón cumple más de 80 años funcionando… no hay mucho más por decir. Platos abundantes, caseros, y buenos precios por definición.

Lo que sí tenés que saber es que las picadas son imperdibles, y la cerveza muy rica. Otros platos que no pueden fallar son las milanesas, y para picar hay rabas.

Para el postre, como no podía ser de otra manera, flan casero.

Bodegón La Pipeta

Como comentamos anteriormente, en los bodegones se siente esa sensación de estar en casa, en familia. Parece ser así en La Pipeta, donde se comenta que los comensales llaman a los mozos por el nombre.

Operando en el rubro desde 1961 en San Martín 498, barrio de San Nicolás. Entre los bodegones de Buenos Aires, este se jacta de ser la tomografía de la cocina porteña (sic).

Ubicado al borde en el norte del microcentro, La Pipeta te ofrece la calidez hogareña que lo hace conocido. Platos abundantes, precios justos y una accesibilidad que pocos tienen, La Pipeta es la inmejorable escapada en un día de trámites o trabajo en la ciudad.

Te recomendamos hacer tu reserva antes de ir, para evitar demoras y no perderte el placer de conocerlo.

Bellagamba

Bellagamba tiene tres sucursales en la ciudad, y en cualquiera que visites te asegura la misma calidad y atención. En el barrio de Congreso, encontrás un Bellagamba en Rivadavia 2138. Otro está en Palermo, Armenia 1242, y por último el de Devoto que se ubica en San Martín 5672.

Otro de los clásicos bodegones de Buenos Aires, famosos por comidas tradicionales. Es muy conocido por ofrecer platos típicos a precios populares para fechas patrias, como el locro. Incluso, te asegurás la promoción de ñoquis si vas el 29 de cada mes.

Más allá de fechas particulares, abre todos los días y te espera una carta completa y grandes platos caseros.

Miramar

En el barrio de San Cristóbal encontramos uno de los mejores bodegones de Buenos Aires. Por la calidad y variedad de sus comidas es ya un emblema de la ciudad.

Está en la vieja esquina de San Juan y Sarandí, donde funcionó inicialmente como rotisería y despacho de bebidas. Una construcción alta, con ventanales antiguos; una gran barra de madera y decorado con objetos de época: comer en el Miramar es también viajar un poco en el tiempo.

Una de las especialidades es la tortilla española, típico plato de bodegón. Pero además ofrece platos un poco olvidados. En este bodegón todavía se sirve rabo de toro con papas, o caracoles con salsa de tomate.

Club gimnasio Chacabuco

Para cerrar nos vamos hasta Miró 750, Parque Chacabuco, al club de barrio Chacabuco, cuya cantina se ha ganado un lugar entre los mejores bodegones de Buenos Aires.

Ya sabemos qué nos vamos a encontrar un ambiente de club y familia, mesas con mantel, panera y sifón. Pero lo que no todos saben y te contamos es que existe un plato muy particular.

Se trata de una lasagna, que es la especialidad de la casa, y se prepara al horno de barro. De pedirla te van a advertir que puede tardar una hora en salir, una hora que vale la pena en cada minuto. Se prepara toda en el momento y te la sirven en la misma cazuela en que la cocinaron.

Conclusión

Si sos un verdadero amante de la comida casera y querés descubrir nuevos lugares, la ciudad siempre te espera. En ninguno de sus barrios falta lugar para la gastronomía.

Queda en claro que los bodegones no sólo nos ofrecen un simple plato de comida. Ir a un bodegón significa comer comida casera y abundante, a buen precio y en un ambiente de calidez único.

No podemos negar que en esta selección de los mejores bodegones de Buenos Aires dejamos mucho afuera. Sería imposible nombrarlos a todos. Sin embargo, estamos seguros de que a partir de esta nota tendrás un mapa completísimo para comenzar tu recorrido.

