Silvia Mercado justificó el abandono a los rescatistas que le salvaron la vida a funcionarios macristas.

Ya había indignación en las redes por el abandono del Gobierno a los rescatistas de Catamarca.

Es que los dejaron tirados luego de que salvaran la vida de la comitiva presidencial. Nadie volvió por ellos.

Y, en medio del enojo en las redes, la periodista no tuvo mejor idea que volver a defender al macrismo: "No entiendo esto. Los rescatistas fueron a rescatar, no a ser rescatados". Y salieron a responderles y repudiarla todos.