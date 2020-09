El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica el referente latinoamericano lamentó que en Buenos Aires se quemen barbijos y recordó qué le dijo a Alberto Fernández el día que asumió: "Por momentos la sociedad argentina es inexplicable".

En una entrevista en El Destape Radio (FM 107.3), el dirigente se molestó por las actitudes de los argentinos que se oponen a la cuarentena y se exponen al coronavirus: "Se lo dije del primer día 'qué changa que te agarraste', porque por momentos la sociedad argentina es inexplicable".

Y agregó: "Cuando vi a los que quemaban barbijos en Argentina no lo podía creer. No es una cuestión de izquierda o derecha, es una enfermedad. La Argentina es grandiosa, siempre es capaz de presentarnos una sorpresa, algo no prevista".

"Siempre dije que en economía hay que estudiar a nivel mundial, pero en particular la Argentina. Como soy un viejo, ya la vi muchas veces: a veces se dice que está fundida y sale a tirar manteca al techo y darle para adelante, es notable", afirmó.

Por otro lado, Mujica aclaró que se retira del Senado, pero no de la política y explicó que lo hace para resguardarse de la pandemia del coronavirus. Además, envió un mensaje a los argentinos que supuestamente quieren mudarse al país vecino: "Van a salir trasquilados"

"Los ricos quieren vivir en Uruguay como una forma de especular seguramente. No es un país barato, es un país bastante evasivo, hay lugar y hay una cierta tradición: creo que en el único lugar donde mis compatriotas no se sienten extranjeros es en Argentina y al revés pasa lo mismo".