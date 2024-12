Milei, fulminado por su ex jefe: "No hay que matar gente", le advirtió Broda

El economista Miguel Ángel Broda, ex jefe de Javier Milei, fulminó al Presidente al señalar que el Gobierno no realizó hasta ahora ninguna reforma estructural y advertir que "no hay que matar gente", mientras se realiza la apertura de la economía.

Broda, quien fue jefe de Milei cuando el actual mandatario trabajó en su consultora como economista jefe durante el año 2004, criticó la política de "el atraso cambiario, el darle el poder de que cierren empresas por no ser competitivas". Según explicó, "no podés tener el tipo de cambio real de hoy" porque "cuando hagas las reformas estructurales, que todavía no las hiciste", se va a generar un problema "sobre todo en los aglomerados urbanos, donde hay más pymes sustituidas de importaciones".

Al respecto, el economista afirmó que "la apertura económica es absolutamente necesaria", pero dejó una fuerte advertencia al agregar: "Pero no hay que matar gente en la apertura. Hay que preparar una economía cerrada (para) que sea una economía abierta".

También criticó que "el Presidente solo puede gobernar por decretos y vetos. Ese límite del sistema implica lo que pasó esta semana, que es hacer acuerdos con los indeseables". Y añadió, en una entrevista con Canal 26 el último domingo, que "no ha habido reformas estructurales en Argentina" con Milei. "No hay reforma previsional, laboral, tributaria y de coparticipación", enumeró y alertó que "desregular no es sustituto de reformas estructurales".

Aunque admitió que "fragilidades hay" en el programa económico, Broda destacó: "En mi vida profesional, a 11 meses de gobierno nunca vi que podamos estar tan cerca en el punto de inflexión de (salir) de la decadencia". "Argentina es una máquina de hacernos pomada. No estoy seguro de que va a tener éxito, pero al lado de otras experiencias tiene probabilidad". "Obviamente, dudas o incertidumbres hay, pero el resultado es espectacular", resumió el economista y consultor.

Milei no pudo pronunciar "exponencialidad" y se quejó: "Demasiado lunes"

El presidente Javier Milei estaba destacando el desarrollo de la Inteligencia Artificial cuando protagonizó un blooper. En pleno discurso, no pudo pronunciar la palabra "exponencialidad" y culpó al inicio de la semana: "Demasiado lunes", dijo al ofrecer una conferencia en el Centro Cultural de la Ciencia del Polo Científico Tecnológico de Palermo.