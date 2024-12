San Lorenzo avanza por un refuerzo del fútbol argentino para Miguel Russo

San Lorenzo acelera por refuerzos para Russo en el 2025.

San Lorenzo avanza por un refuerzo del fútbol argentino para darle el gusto a su entrenador Miguel Ángel Russo en el mercado de pases. El club de Boedo necesita recambio en el plantel profesional para intentar volver a los primeros planos después de un 2024 para el olvido, en el que no pudo clasificar a una Copa internacional del próximo año.

De acuerdo con la información del periodista deportivo César Luis Merlo, de TyC Sports, el elegido por la institución azulgrana es nada menos que Renzo Tesuri. El mediocampista de 28 años juega en Atlético Tucumán y lo hace de una muy buena manera. Se trata de un volante mixto con despliegue, buen pase, panorama y llegada al área adversaria.

Las negociaciones entre San Lorenzo y Atlético Tucumán por Tesuri siguen en curso. El futbolista tiene por delante una temporada más de contrato con el "Decano", que lo dejaría salir por alrededor de 600.000 dólares. No obstante, existen otras entidades interesadas en el entrerriano. De hecho, Universitario de Perú ya hizo una oferta formal para llevarse en enero del 2025 al ex Juventud Unida de Gualeguaychú, Gimnasia de Jujuy, Ferro y Godoy Cruz de Mendoza.

Tesuri, cada vez más cerca de ser refuerzo de San Lorenzo.

¿Cuánto vale Renzo Tesuri hoy?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el mediocampista está tasado en 1.200.000 dólares.

¿Hasta cuándo tiene contrato Tesuri en Atlético Tucumán?

El convenio del entrerriano con el "Decano" se extiende hasta el 31 de diciembre del 2025.

Los números de Tesuri en el fútbol argentino

228 partidos oficiales desde el 2013 entre Juventud Unida de Gualeguaychú, Gimnasia de Jujuy, Ferro, Godoy Cruz de Mendoza y Atlético Tucumán.

27 goles.

27 asistencias.

Sin campeonatos obtenidos.

Volantazo en San Lorenzo: no juega con Russo y se iría en el mercado de pases

Se trata de Francisco Fydriszewski, delantero con pasado en Newell's y Argentinos Juniors que no continuaría en la institución. De hecho, el propio entrenador no le dio demasiados minutos desde su arribo más allá de que integró el banco de suplentes y sus números con la camiseta del "Ciclón" no son para nada positivos. De hecho, su última vez en el verde césped fue contra Godoy Cruz el pasado sábado 12 de octubre donde quedó "marcado" por errar un penal de manera insólita al "picar" la pelota, por lo que de ahí en más no volvió a jugar y su futuro estaría lejos del club.

Con sólo 92 minutos disputados en cuatro partidos, el "Polaco" seguiría su carrera en Universitario para competir en la Copa Libertadores del año próximo. Hasta el momento fue el club que se interesó en él para convertirse en refuerzo, aunque dependerá del acuerdo al que lleguen ambas dirigencias. Cabe destacar que el delantero tiene contrato con San Lorenzo hasta fines del 2026, al margen de que no tiene lugar en el primer equipo.