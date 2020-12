Milagro Sala y Néstor Martiarena conducirán "Resistiré", en el aire de El Destape Radio.

El Destape Radio se agranda con la llegada de "Resistiré", el nuevo programa radial conducido por la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala, y el psicólogo y doctor en Administración y Políticas Públicas de Jujuy, Néstor Martiarena. Desde este sábado a las 18 horas, las tardes del fin de semana se llenan de información y análisis sociopolítico.

En dialogo con El Destape, Néstor Martiarena adelantó información exclusiva sobre el programa que saldrá desde este sábado. "Se llama 'Resistiré'. Una de las razones es porque a Milagro le encanta esa canción", reveló Martiarena, quien adelantó un poco de "la cocina del proyecto".

"Milagro venía conversando el proyecto con Roberto Navarro. Cuando ella me avisó y me pregunto si quería acompañarla, no lo dude. Vengo militando junto a ella desde hace mucho tiempo. Justo este año iniciamos una Diplomatura, en la que yo oficio de acompañante en las conferencias y que sirvieron mucho para que Milagro se entusiasme con la idea de sumarse a los espacios mediáticos", expresó Martiarena, que será parte fundamental de "Resistiré".

Si bien el programa arrancará con un acentuado foco en el análisis sociopolítico y el tema a tratar durante la primera emisión será el lawfare, Néstor Martiarena adelantó que le gustaría que el universo de "Resistiré" amplíe un poco sus fronteras: "Nos gustaría que, de a poco, el programa tenga entrevistas a personalidades de la cultura, la política y el arte, para que puedan compartir sus visiones con Milagro y puedan conocer su esencia como persona".

"Resistiré" podrá escucharse desde este sábado a las 18 horas, en El Destape Radio.