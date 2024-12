Sobreseyeron al ex interventor del Yacimiento Río Turbio, echado por supuestas coimas

El juzgado Federal Criminal y Correccional N° 10 sobreseyó al ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Thierry Decoud denunciado por presunto pedido de coimas a dos intermediarios, quienes también recibieron la misma resolución. En septiembre, el presidente Javier Milei había dado la orden de despedir a Decoud, tras el escándalo que provocó la difusión de un audio de un supuesto pedido de dádivas en una operación de venta de carbón de baja calidad a una empresa israelí.

"No se han podido corroborar los extremos de la denuncia, a la vez que se expuso que no se vislumbraban diligencias pendientes de producción, corresponde decretar el sobreseimiento de los imputados en los términos del art. 336 inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación y adoptar un temperamento conclusivo de la presente causa", señaló la sentencia.

La resolución firmada por el juez Julián Ercolini sobreseyó a Decoud y a Alejandro Salemme y Andrés Gros, que habían sido señalados como quienes quisieron cobrar "mediante comunicación telefónica, una coima a la empresa israelita TEGI".

"En efecto, de las constancias incorporadas al sumario, no fue posible establecer la comisión de maniobra delictiva alguna, ni la vinculación de Thierry Decoud -ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio- en los hechos denunciados, sin perjuicio de que podría resultar cuestionable la manera en que Gros y Salemme habrían ofrecido sus servicios comerciales al representante de la firma TEGI", acotó.

Según remarcó, "no se advertía que los denunciados Gros y Salemme hubieran exigido una suma de dinero concreta a efectos de hacer valer de manera indebida la influencia que podrían tener frente a un funcionario público de YCRT con el objeto de que la transacción comercial se concretara y, además, que ni siquiera se había realizado una referencia puntual a alguna persona que integrase dicha firma estatal, circunstancias que evidenciaban la presencia de maniobras comercialmente agresivas llevadas a cabo por los nombrados, más no un accionar delictivo".

En septiembre, el vocero Presidencial, Manuel Adorni, explicó que el despido del interventor está relacionado con las supuestas coimas pero aclaró que no está confirmado que el ahora ex funcionario sea el responsable. “Cuando el presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión hace a un lado al interventor no porque sea el responsable pero el presidente quiere que todo se lleve con transparencia. Mientras se aclaren los hechos el presidente tomó la decisión del despido”, había señalado.

Según había revelado Clarín, la operación de venta de carbón de baja calidad de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a la empresa israelí TEGI, en la que esta compañía propuso comprar 30 mil toneladas por US$ 2.1 millones, se había caído tras el presunto pedido de dinero de intermediarios que pretendían hasta US$ 30.000 para que se realice. En junio pasado, la empresa israelí TEGI presentó una oferta para adquirir 30 mil toneladas de carbón producidas por la compañía estatal patagónica YCRT -dirigida por el interventor Thierry Decoud-, lo cual fue considerado como una oportunidad para la minera provincial. Sin embargo, la operación se frenó.

Siguiendo con lo puntualizado en la publicación, la venta se habría frustrado por la aparición en la negociación de Gross y Alejandro Salemme, quienes habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concrete. Esa suma oscilaría entre US$ 20.000 y US$30.000, lo que representa entre el 1% y el 1.5% del valor total de la compra.