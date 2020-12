El gobernador bonaerense, Axel Kicillof lanzó el “Operativo de sol a sol” en la ciudad de Mar del Plata de cara a la temporada estival que tendrá mayor presencia de turistas a partir de mes de enero. El mandatario, afirmó que el despliegue territorial no sólo será en las ciudades turísticas, sino que abarcará 41 distritos. “El operativo se concentraba históricamente en los destinos turísticos, pero hoy por primera vez en la historia del operativo se va a llevar adelante en 41 municipios muchos de ellos no turísticos, pero el coronavirus modificó las costumbres y vamos a tener 14 municipios más que la gente eligió para alquilar casas y pasar sus vacaciones”, afirmó el mandatario provincial.

Además detalló que el despliegue “territorialmente será más amplio”, y para ello “vamos a destinar 11.800 efectivos al operativo en toda la provincia de Buenos Aires”. Por otra parte, se refirió al cambio de nombre del Operativo: “Ahora será de sol a sol, porque es una tarea que no solo se va a desarrollar de día sino también está el problema de la nocturnidad. Se ha demostrado que lo más contagioso que hay es estar un grupo de personas en una reunión cerrada, con poca circulación de aire, y durante un tiempo prolongado”. Es por ello que “este verano se da en este marco y tomamos la decisión de darle curso a la temporada con protocolos integrando las decisiones de nación, provincia y municipios”.

El Gobernador, quien estuvo acompañado del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y demás autoridades bonaerenses, volvió a insistir en los cuidados personales y dijo: “Necesitamos reforzar la conciencia de los que se cansaron y relajaron. Los entendemos a todos pero hay que seguir cuidándose, el coronavirus está muy lejos de haber sido vencido, la pandemia no terminó”.

Por otra parte, se refirió a las diferencias partidarias y lo que hubiera pasado si los recursos no se destinaban equitativamente: “Muchas veces la política metió la cola en la distribución de recursos, en el trato equitativo, pero si enfocábamos el coronavirus con esa mirada no hubiéramos tenido las instalaciones en aquellos municipios con los que no comulgamos políticamente. La millonaria inversión en la policía, los médicos, patrulleros y respiradores en Mar del Plata son un ejemplo de lo que se hizo en toda la provincia de Buenos Aires. Un estado presente, un pueblo solidario y un gobierno protector, esos fueron nuestro ejes”.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, explicó que “nuestros hombres y mujeres de la policía de la provincia de Buenos Aires comienzan con una nueva responsabilidad, porque estos hombres y mujeres terminaron de trabajar en marzo de este año con el operativo de verano y, cuando estaban por comenzar con sus vacaciones, comenzó la pandemia y ninguno pudo tomárselas ni estar con su familia”. De esta forma, “todos asumieron el compromiso y trabajaron, y estuvieron en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Y por ello perdimos 30 hombres pero ninguno bajó los brazos. Estos hombres y mujeres arriesgan y ponen en valor su vida por los derechos de cada uno de nuestros ciudadanos”.

"Necesitamos reforzar la conciencia de los que se cansaron y relajaron. Los entendemos a todos pero hay que seguir cuidándose, el coronavirus está muy lejos de haber sido vencido", dijo Kicillof

Finalmente intendente Montenegro mencionó el trabajo realizado en su ciudad de cara a la temporada. “Trabajamos con protocolos como uno de los ejes para evitar la clandestinidad. Para ello tuvimos mucho diálogo con el gobierno provincial y nacional”. El jefe comunal indicó que “el desafío que viene ahora es el del turismo que ya arrancó el1 de diciembre. Les voy a pedir a los que nos visitan que sean muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos, la pandemia no terminó, es un verano en pandemia, será totalmente diferente al que vivimos otros años. Por eso vamos a ser muy estrictos con los protocolos porque vamos a cuidar cada uno de los puestos de laburo de la ciudad”.