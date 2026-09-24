¿Cómo ven a Milei y a Kicillof lejos de la agenda de CABA?

Del otro lado de la General Paz, las cosas se ven distintas. La cobertura de la política nacional en los medios locales que proliferan en todo el país, radios, portales, a veces una simple cuenta de un comunicador en redes sociales, muchas veces revela más que la agenda recontra operada de los grandes conglomerados mediáticos, canales de stream, influencers periodísticos y redes sociales.

{{{htmlAmp}}}

Para escuchar qué tenían esas otras voces para decir, El Destape partió de una base de casi cuatro mil medios y periodistas de 500 localidades en las 23 provincias del país para detectar y analizar 678 noticias sobre dirigentes y fuerzas políticas nacionales que fueron publicadas por 170 medios diferentes durante la última semana. El resultado permite cuestionar algunos lugares comunes que se repiten en los medios porteños.





El presidente Javier Milei es, lógicamente, la figura nacional con más presencia en medios del interior del país: fue mencionado en la última semana cuatro veces más que el segundo dirigente en esa lista, el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Pero esa centralidad tiene un costado incómodo para la Casa Rosada: cuando las menciones a Milei expresan una valoración, tres de cada cuatro son críticas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la cobertura general, Kicillof recibe tantas menciones positivas como negativas. Pero en las noticias vinculadas con las elecciones de 2027, esa relación cambia: el gobernador cosecha quince menciones favorables contra una desfavorable. Milei, en cambio, acumula en ese universo cuarenta y dos menciones negativas frente a sólo diez positivas.

El gobernador tiene mucho menos espacio en la conversación, pero encuentra un tratamiento más favorable cuando aparece asociado al futuro electoral. Para el presidente, la exposición natural por su cargo viene acompañada de una proporción de cuestionamientos que crece cuando lo que entra en discusión es la campaña de cara a su reelección y el 2027 en general.

Otro dato llamativo aparece al comparar a los dirigentes con sus espacios políticos. En noticias sobre el escenario electoral, el predominio de cuestionamientos a Milei también se observa en La Libertad Avanza, que reúne once menciones negativas frente a una positiva. Del lado opositor, en cambio, el tratamiento favorable de Kicillof no se reproduce en el PJ, que logra una sola valoración positiva ante siete negativas.

En ambos partidos, de todos modos, predominan las referencias neutrales. El Movimiento Derecho al Futuro encabezado por el gobernador bonaerense presenta un perfil distinto: entre las menciones electorales de esta semana no registra ninguna negativa: el 41 por ciento son favorables y el resto neutrales, en el marco de la cobertura de su primer plenario federal.

La conversación también cambia de una región a otra. En los medios bonaerenses, la mitad de las menciones a Milei son negativas, contando incluso las neutrales. Kicillof, que gobierna ese mismo territorio, recibió esta semana diez referencias favorables, diez desfavorables y treinta y ocho neutras. En la provincia que reúne 4 de cada 10 votantes, la cobertura mediática deja mejor parado al retador.

En Patagonia, el peso de las críticas al presidente baja al 22,5 por ciento. Pero el espacio que dejan los cuestionamientos está ocupado principalmente por menciones neutrales, que representan más de dos tercios del total. Las favorables apenas llegan al diez por ciento. En el NEA, en tanto, un territorio que resultó clave para su triunfo en 2023, sube al 52 por ciento.

Kicillof, al cruzar las fronteras de la provincia que gobierna, sostiene su positividad. De las veintidós menciones vinculadas con 2027 publicadas por medios no bonaerenses, ocho son favorables y catorce neutrales, sin referencias negativas. Su nombre está comenzando a circular como referencia electoral también donde no ejerce ni sufre el desgaste de la gestión.

Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich presenta un perfil diferente al de Milei. En la cobertura general reúne ocho menciones positivas, tres negativas y cuarenta neutras. Cuando las noticias se concentran en 2027, registra ocho favorables y ocho neutrales, sin negativas. Aunque su exposición es mucho menor que la del Presidente, las diferencias muestran un contraste con los cuestionamientos al Gobierno.

Cristina Fernández de Kirchner, en tanto, conserva presencia en esa conversación. En el conjunto de la semana recibió ocho menciones positivas, ocho negativas y diez neutras. Pero, como sucede con Kicillof, el balance mejora cuando aparece asociada al escenario electoral: cinco referencias favorables, una desfavorable y seis neutrales. La expresidenta sigue siendo una referencia en las noticias de todo el país.