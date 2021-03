La senadora bonaerense de Juntos por el Cambio Nidia Alicia Moirano, cercana a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, se vacunó como trabajadora de un geriátrico.

Moirano es legisladora bonaerense por la sexta sección electoral. Como excusa usó la siguiente para inocularse de manera irreegular: ella esa apoderada del Hogar de Ancianos Adelino Gutiérrez y se vacunó como "trabajadora" del lugar.

Así es como consta en una planilla oficial de PAMI, en la cual evidencia que si bien tiene 70 años, jamás completó ningún trámite formal para la inoculación, según informó el portal Informe Político.

Sobre el escándalo de los vacunados VIP, atacó a la gestión de Alberto Fernández: "No hay información sobre las personas que son vacunadas ni las prioridades para definirlas. Y si no hay información, no hay transparencia", argumentó. Fue en diálogo con Panorama, por LU2, donde la legisladora recalcó que llama la atención que nadie sepa» e indicó que «cuando empecé a ver que nadie sabía informar, empecé a dudar". Ahora, ella es una vacunada VIP.

De hecho, había elevado un proyecto para crear el Registro Provincial de Vacunados COVID-19, a partir del cual el Estado provincial tendrá la obligatoriedad de dar publicidad a la totalidad de las personas inscriptas para la vacunación y vacunadas contra el virus.

«Presentamos un pedido de informes para saber qué criterios utiliza el Gobierno nacional y provincial para definir las personas que deben ser vacunadas», explicó en una nota la legisladora, quien recibió la primera dosis de manera irregular, ya que aprovechó una jornada en la que PAMI fue a aplicar vacunas que debieron ser para trabajadores esenciales del geriátrico Gutiérrez.

Moirano es abogada, nació el 9 de enero de 1951 en Oriente, Cnel. Dorrego, Provincia de Buenos Aires. Según consta en su legajo, hace 20 años trabaja de manera «voluntaria» como directora del Hogar de Ancianos «Adelino Gutiérrez», de Bahía Blanca; institución en la que se anotó para recibir la vacuna de manera irregular.

La hoy "vacunada VIP" del vidalismo accedió a una banca en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, ocupando el 2º lugar en la lista de candidatos de la alianza UDESO en 2011. En 2015 logra la reelección a su banca en representación de Cambiemos y en 2019 su tercer período en la cámara alta con Juntos por el Cambio, alineada al vidalismo.