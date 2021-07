La contundente respuesta de Vilma Ibarra a la oposición en el Congreso: "Esto no es ir al almacén"

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, que defendió el DNU en el Congreso, respondió a los cuestionamientos de oposición sobre las negociaciones para adquirir vacunas para la Argentina.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, expuso este martes ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo sobre el DNU que regula y actualiza la ley de vacunas contra el coronavirus y aseguró que la intención del Gobierno es allanar el camino para la firma de contratos con laboratorios estadounidenses productores de vacunas contra el COVID-19 para permitir avanzar con la adquisición de "un inmunizante para uso pediátrico" en el marco del Plan de Vacunación.

Luego de aclarar esto, la funcionaria le contestó a la oposición que exigía más inmediatez en la firma de contratos con los laboratorios para la adquisición de vacunas y explicó que son negociaciones complejas y no se resuelven en un día. "Estoy muy reconfortada con esta intervención porque hemos logrado que se explicitaran acá las dificultades que se han enfrentado respecto a las negociaciones", comenzó diciendo Ibarra.

"Porque se decía 'por qué no se firmó esto o no arreglaron en un día' y acá está: son temas muy difíciles, porque no era solo sacar una palabra (en relación al término negligencia que debió ser quitado) esto no es ir a la esquina a hacer una compra al almacén, son negociaciones muy arduas e involucran temas muy importantes para la Argentina", respondió la funcionaria.

En este marco, remarcó que "si algo tuvimos muy en cuenta fueron los intereses de la Nación Argentina bajo expresa petición del presidente para defender la soberanía nacional". "Hemos defendido la integridad de los bienes soberanos de la Argentina". Sobre este punto que fue el que cruzó Juntos por el Cambio, la funcionaria precisó que “se elimina la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina” pero “estas regalías de ninguna manera incluye a las de las provincias”.

“Este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional, mal podría ir un acreedor a cobrarle a un Estado distinto. Responde el Estado Nacional y al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional, de ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales”, enfatizó.

En este marco, destacó que se incorporó “la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS” al “estado de bienes con inmunidad soberana”, por pedido del presidente Alberto Fernández y “para que no quedara ninguna duda ni ninguna confusión respecto a los fondos de jubilados y pensionados”.

Regalías de las provincias y la adquisición de vacunas

Por último, se refirió a la acusación del diputado opositor Menna sobre las regalías petroleras y fue tajante: “Estas regalías de ninguna manera incluyen las de las provincias, sino son las regalías adeudadas a la República Argentina. La deuda es con el Estado Nacional; mal puede ir un acreedor a cobrarle a un estado distinto al Estado Nacional”, enfatizó Ibarra ante los diputados de Juntos por el Cambio, que aseguraban que el DNU pondría en riesgo las regalías que perciben las provincias petroleras por sus recursos naturales.

En tanto, la funcionaria volvió a defender el instrumento del decreto de necesidad y urgencia para avanzar con las negociaciones con los laboratorios norteamericanos. “¿Por qué se decidió por un decreto? Porque hay necesidad y porque hay urgencia. Hace un mes se aprobó la vacuna Pfizer para uso pediátrico para menores de 12 a 17 años. Esa es la importancia de contar con esta vacuna cuanto antes para menores con comorbilidades en la Argentina. Es necesario actuar rápido porque es importante necesario y prioritario”, completó.