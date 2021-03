El picante comentario de Axel Kicillof sobre el libro de Macri

Axel Kicillof, junto al presidente Alberto Fernández celebraron el primer millón de bonaerenses vacunados con la primera dosis contra el coronavirus y realizaron un acto en distintos vacunatorios de la provincia de Buenos Aires.

Durante su discurso desde la Universidad Nacional de Lanús, el Gobernador bonaerense utilizó una picante frase contra Mauricio Macri y afirmó que “vacunando a este ritmo, le habremos ganado el primer tiempo al virus”, en una clara alusión al libro del ex presidente Macri, "Primer Tiempo". El mandatario explicó que se llegó al millón de dosis a través de 617 centros que funcionan en los más de tres millones de kilómetros que posee la provincia de Buenos Aires.

Además detalló que, los grupos de riesgo y el personal esencial en territorio bonaerense son un total de 5 millones de personas. Al respecto explicó: “Como primer hito apuntamos a vacunar a dos millones y medio de personas que forman parte de los distintos grupos de riesgo y, cuando eso pase, para que se entienda bien, no habremos detenido la propagación del virus, pero veremos que se reducirá fuertemente la cantidad de internados y de fallecidos; es decir que le habremos ganado el primer tiempo a la enfermedad”.

Además detalló que “esto hay que marcarlo porque sino, nos corren el arco todo el tiempo, ya que hablamos en términos futbolísticos”. Actualmente, la provincia de Buenos Aires dispone de 617 puntos de vacunación activos en simultáneo, entre hospitales, postas y puntos IOMA, y son alrededor de 20.000 las personas involucradas en el todo el operativo.

En particular, en la Universidad de Lanús la vacunación comenzó el 23 de febrero y ya se inmunizaron 5.075 personas. El mandatario bonaerense dijo que “esta Universidad nos sirve también para seguir vacunando a millones de bonaerense, así que no sé qué más podemos hacer en términos de prueba para demostrar que no sólo no hay demasiadas universidades en el conurbano sino que hay pocas, y hay que seguir expandiendo nuestro sistema público universitario”.

Del acto también participaron la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan y la vicegobernadora Verónica Magario.

Por otra parte, Kicillof ratificó que “la discusión de la venta de vacunas es deplorable, porque eso significa que la obtendría el que más tiene y no el que más la necesita, por eso resalto que sea gratuita” y agregó: “Y además es optativa porque están aprobadas de una manera especial y hay que expresar la voluntad de vacunarse; en la Provincia tenemos la página Vacunate, y lo estamos haciendo a un ritmo a todo vapor y a toda marcha”.

El acto también estuvieron presentes desde una posta de vacunación en Berisso, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el intendente local, Fabián Cagliardi y la subsecretaria de gestión de la información del ministerio de Salud, Leticia Ceriani. Desde el distrito de San Martín, en una sede de SUTEBA que es un vacunatorio, hablaron el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, el ministro de Educación Nacional Nicolás Trotta y el jefe comunal local, Fernando Moreira. También estuvo la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila.