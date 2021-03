La ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso actúa como si fuera uno de los trolls macristas más activos en Twitter a la hora de difundir fake news en contra del Gobierno o de generar discursos de odio. Esta vez, fue por la vacuna que se le aplicó al cantante Carlos 'Indio' Solari en la provincia de Buenos Aires, quien es una persona de más de 70 años y entra dentro del grupo de riesgo.

No obstante, la actitud de Alonso fue distinta para cuando se conoció que el empresario macrista Marcos Galperín, quien decidió radicarse en Uruguay, se aplicará la vacuna Sinovac, la cual no está aprobada en fase 3, y Galperín no es una persona que entra dentro del grupo de riesgo y tiene 40 años. La doble vara de la ex funcionaria no sorprende.

El fin de semana, se conoció la noticia de que el Indio Solari se había aplicado la vacuna contra el coronavirus a través del programa Vacunate, ya que por su edad y por su enfermedad, le correspondía aplicarse la Sputnik. En el arco antiperonista de la política y las redes sociales, la noticia fue recibida con indignación y odio.

En su cuenta de Twitter, Alonso disparó: "Me encuentro del lado de los distintos: de los que no le robamos las vacunas a los viejos, ni a los médicos, ni a los enfermeros. Hay personal de salud y ancianos sin vacunar en la PBA. El indio Solari es otro vip. Y vos un ladrón de Qunitas, Gollán". En respuesta a un tuit que había publicado el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán.

Lo cierto es que el músico reside en Buenos Aires, en zona oeste, y le tocó un turno como a otros habitantes que entran en la lista de personas con prioridad por ser pacientes de riesgo. Hasta el momento, provincia de Buenos Aires avanza a un buen ritmo la vacunación para docentes y médicos. No conforme con el primer mensaje, Alonso arremetió: "Todo el personal médico y docentes y mayores de 80 y 90 de toda PBA están vacunados? LO DUDO. Inmorales".

En tanto, la actitud de la ex funcionaria devenida en troll tuvo una actitud pasiva y condescendiente cuando el empresario de Mercado Libre anunció que a fin de mes se aplicará la vacuna china Sinovac que todavía no completa la fase 3, algo que le parecía imperdonable cuando se trataba de la Sputnik V. Otro dato a tener en cuenta, Galperín no entra dentro del grupo de riesgo ni que tiene prioridad para recibir la vacuna, ya que tiene 40 años, además de que no es ciudadano uruguayo.

"Felicitaciones Uruguay y @LuisLacallePou! Lamento que Marcos y tantos otros talentos argentinos estén exiliados del otro lado de la Ribera. Por momentos, parece 1845 sin degüellos. Triste realidad de la patria gobernada por una kakistocracia de inmorales", lanzó Alonso en su cuenta de Twitter.