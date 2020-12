El Gobierno espera traer las vacunas de Rusia en los próximos días

Con el avance del COVID-19 en el mundo, Argentina espera las llegadas de las vacunas Sputnik V contra el coronavirus. El Gobierno prepara un vuelo a Rusia para “los próximos días” aunque la fecha está supeditada a “cuestiones administrativas” pero se espera que llegue la semana entrante tal cual estaba previsto.

Desde diversos medios corrió el rumor de que los vuelos habían sido “suspendidos”. Sin embargo, fuentes de Casa Rosada precisaron a El Destape que este rumor no tiene asidero y que la vacuna llegará al país tal cuál estaba previsto. En este mismo sentido, también quedó resuelto que tanto los factores claves para determinar la fecha serán el visto bueno de Carla Vizotti y la aprobación técnica de la ANMAT.

Por otro lado, en una conferencia de prensa más temprano, la Secretaria de Acceso a la Salud explicó que, por el momento, con los datos analizados la recomendación de utilización es “hasta los 60 años” y, por otro lado, agregó que informaron en el comité independiente a los mayores de 60 ya está en evaluación. Al respecto añadió: “ o han elevado al Ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años".

En este mismo sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin aseguró este jueves que se vacunará contra el coronavirus "en cuanto sea posible" en función de su rango de edad y recalcó que la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus es "segura y eficaz".

Con respecto a la llegada del vuelo al país, desde Aerolíneas Argentinas explicaron a la agencia de noticias NA que “"el plan de vuelo de Aerolíneas Argentinas está armado, pero hasta que no esté el OK no va a partir ningún vuelo". Además, según consigna la agencia desde la empresa aseguraron: “Está toda la logística lista. Hay plan de vuelo, que puede cambiar dependiendo de lo que diga la ANMAT".

¿La Sputnik V es segura para mayores de 60?

El Destape se comunicó con el periodista Walter Goobar para consultarle sobre el trasfondo de las declaraciones del presidente ruso. De contacto directo con Moscú, el analista internacional aseguró que "antes del 31 de diciembre la vacuna seguro va a estar habilitada para mayores de 60, ya que las pruebas con mayores de sesenta están siendo positivas, según resultados preliminares".

"Cuando la vacuna llegue a la argentina, la vacuna ya va a estar aprobada en mayores de 60", explicó a este medio, a la vez que agregó que "esto se mueve dia a dia. Las pruebas con mayores de sesenta dieron positivas y se va a aprobar su utilización en ese grupo etario antes de fin de año".