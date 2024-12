Insólito: Grobocopatel criticó a Diego Milito por presentarse en Racing

En un insólito posteo, el presidente de Agropecuario Argentino de Carlos Casares -que es reconocido hincha de Racing-, Bernardo Grobocopatel apuntó contra Diego Milito. El primo del Grobocopatel que está cerca de la Soja aseguró que "se desesperan por hacer negocios".

Tras la histórica obtención de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro hace dos semanas, hay dos temas que dominan la agenda del mundo racinguista: la disputa por la Liga Profesional de Fútbol y las elecciones que el club tendrá el 15 de diciembre donde competirán Christian Devia por el oficialismo, el ídolo Diego Milito como el principal opositor y Miguel Jiménez por la tercera posición. En medio de este contexto político, quien salió a cruzar a Milito fue Bernardo Grobocopatel, por una declaración del delantero en la que afirmó que la conquista internacional fue una casualidad.

"Así que fue una casualidad????. Hace 48 años que voy a ver a Racing, kilómetros y kilómetros para no ver éxitos, sin embargo como todos los hinchas de Racing, cuando las cosas no salían bien, no solo que llenábamos todas las canchas, sino que nos multiplicábamos por todos lados", dijo el empresario sojero. "Fueron muchos años así, y, ahora que somos uno de los clubes más sólidos del mundo (el más grande fuimos siempre), se desesperan por hacer negocios con Racing. Disimulen un poco, se nota mucho. Como verdadero hincha de Racing agradezco a jugadores, cuerpo técnico, colaboradores, hinchas y dirigentes, por ponernos en lo más alto, donde siempre debió estar Racing", agregó.

Urgente en Racing: Diego Milito anunció quién será su director deportivo

Diego Milito anunció quién será su director deportivo en Racing si gana las elecciones del próximo domingo 15 de diciembre del 2024, cuando enfrente al oficialismo de Christian Devia y Víctor Blanco. El ídolo del club de Avellaneda confirmó a través de las redes sociales oficiales que el elegido es otro hombre muy querido por los hinchas, que es nada menos que Sebastián Saja.

mediante un breve mensaje en sus perfiles de Instagram y X (ex Twitter), el exdelantero de 45 años publicó en la primera instancia una imagen con el exarquero, quien además es su amigo. aunque no escribió un mensaje al respecto. Sin embargo, dos días más tarde, posteó otra foto con el hombre con el que fueron campeones juntos en 2014 y agregó: "Hinchas de Racing, me da muchísima felicidad contarles que Saja será nuestro director deportivo". En la misma línea, comunicó el lunes 2 de diciembre que "él, junto a un gran equipo de trabajo, serán los responsables de llevar adelante el proyecto deportivo". Por último, sentenció antes del choque con Estudiantes de La Plata como local: "Mañana, en conferencia de prensa, les daremos más detalles del Racing que soñamos. Y el miércoles nos vemos en el Cilindro!".