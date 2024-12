José "Pepe" Mujica dio marcha atrás en sus dichos sobre Cristina Kirchner: "La terminología fue grosera"

El ex presidente, José "Pepe" Mujica volvió a hablar sobre la ex mandataria Cristina Kirchner

El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, dio marcha atrás en sus dichos sobre la ex mandataria Cristina Kicrhner a quien días atrás una "vieja" a la que le cuesta "largar el pastel". Hoy, en declaraciones radiales, reconoció que la terminología que usó fue "grosera" y que Cristina Kirchner es la máxima referente del peronismo hoy.

"A mí me duele mucho la Argentina y la sigo mucho entonces pienso que los grandes referentes, y no hay otro referente desde el peronismo más grande que la señora Cristina Kirchner deberían usar su poder para buscar y empujar que se procesen nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque la vida no le va a dar y la vida necesita renovación", explicó Mujica en diálogo con la radio En Perspectiva. Mujica agregó que nadie lo llamó luego de las expresiones de la semana pasada porque "lo conocen". "Yo tengo un respeto bárbaro por la señora pero mi manera de hablar es cuando estoy hablando, estoy hablando y se acabó, ya a esta altura estoy amortizado".

Las palabras de Mujica sobre Cristina Kirchner

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica expresó duras críticas hacia varios líderes y gobiernos de América Latina, entre los que incluyó a Cristina Kirchner, Nicolás Maduro y Evo Morales. En una entrevista con la agencia AFP, Mujica hizo foco en el retroceso democrático y el autoritarismo que observa en la región, y en la falta de renovación generacional en la política. En diálogo con la agencia, señaló: "En ese contexto, Mujica señaló: “Ahí está la vieja (Cristina) Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”.

El nuevo presidente de Uruguay Yamandú Orsi agradeció a Pepe Mujica y Lucía Topolansky tras la victoria

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, visitó este lunes a su mentor político e histórica figura del Frente Amplio, José "Pepe" Mujica, y su esposa, Lucía Topolansky, con quien celebró y analizó el triunfo de anoche frente a Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional y la coalición oficialista. La diferencia entre ambos candidata fue notable: Orsi ganó con el 49% frente al 45% que sacó la coalición oficialista.

"Infaltable la charla con estos dos compañeros fundamentales. Gracias", dijo, escueto, el flamante presidente al compartir dos fotos del encuentro la red social X (ex Twitter).