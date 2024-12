Interna: Zaira Nara reveló por qué no quiere pasar la Navidad con L-Gante.

Tras el escándalo del fin de semana, luego de la entrevista que Wanda Nara le brindó a Susana Giménez en donde contó su verdad en cuanto a la separación de Mauro Icardi, Zaira Nara no zafó de la polémica y fue consultada por la prensa sobre los recientes acontecimientos. En ese sentido, y a pocas semanas de las fiestas de fin año, le preguntaron si va a pasar la Navidad con su nuevo cuñado, Elián Valenzuela, y su respuesta sorprendió a todos.

"Para mí, la Navidad es un momento para integrar", comenzó diciendo seriamente, aunque luego aclaró que no ve posible que el cantante de RKT se sume a pasar la Nochebuena con los Nara: "Él tiene una familia enorme y un montón de amigos", exclamó.

Por último, la modelo, que acaba de regresar de Tailandia, trató de usar un tono conciliador para evitar alimentar los rumores que la familia de Wanda "no acepta" al cantante, aseguró que su prioridad es el bienestar de todos los miembros del círculo familiar. “Obviamente, yo voy a estar con mi familia y con quien mi familia decida que la pasemos”, concluyó.

Nadie lo puede creer: "cuánto cobró" Wanda Nara por su entrevista con Susana Giménez

Este domingo, Wanda Nara estuvo como invitada en el living de Susana Giménez y contó toda su verdad sobre la separación con Mauro Icardi, el famoso Wandagate y su nuevo romance con L-Gante. A diferencia de Pampita, la conductora de Love is Blind no se guardó nada y fue furor en el canal de las pelotas, que alcanzó picos de 13 puntos de rating.

Al igual que la modelo que visitó el ciclo de la diva de los teléfonos hace dos semanas para hablar de su separación de Roberto García Moritán, la empresaria cosmética reveló, a través de sus historias de Instagram, que el canal le pagó por la entrevista. A su vez, contó lo que iba a hacer con los honorarios recibido.

"El dinero que me pagó hoy Telefe, lo voy a donar al Hospital San Isidro, que cuidó tantas veces a mi abuela, que ya no vive, cuando yo no tenía posibilidades. El director es Miguel Ángel Pereira. Gracias por sus mensajes, buenas noches", expresó mencionando al productor de Susana Giménez, Federico Levrino y las cabezas del canal, Guillermo Pendino y Dario Turolevzky.

Ahora, fue Yanina Latorre quien contó al aire de Bondi los detalles económicos de la visita de Nara a Telefe. "Wanda es exclusiva del canal y cobra todo el año por más que no trabaje. Ahora termina Bake Off y ella va a seguir cobrando. Además le dan un plus cuando tiene que cumplir con eventos de Telefe o ir a otros programas y se lo van liquidando con su sueldo. No es que cobró y le dieron un sobre como a Pampita", aseguró la angelita.