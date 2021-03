Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) calificaron de "vergonzosa" la campaña de vacunación para adultos mayores organizada por el Gobierno de la Ciudad, tras conocerse imágenes de las largas filas en el Luna Park y en la sede del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

"La jornada fue un desastre y los responsables tienen que dar respuestas", señalaron desde el FdT. Y recordaron que "en abril del año pasado, el Gobierno nacional tomó las medidas necesarias en medio de la pandemia y separó del cargo al entonces titular de ANSES, Alejandro Vanoli".

Afirmaron en un comunicado que eso sucedió "por los desbordes de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que se presentaron a cobrar al reabrirse las sucursales de los bancos".

Los legisladores del Frente de Todos exigieron respuestas políticas ante la “vergonzosa” organización de la campaña de vacunación a los adultos mayores de la Ciudad: “La desorganización que vimos hoy no es un hecho aislado, es la evidencia del desprecio que Rodríguez Larreta y sus funcionarios tienen por los ciudadanos que se atienden en el sistema de salud pública. Acá no hay improvisación, es una decisión política y los responsables tienen que dar explicaciones", sostuvieron.

Asimismo, indicaron que "PAMI ofreció centros de vacunación, pero ni Horacio Rodríguez Larreta ni Fernán Quirós respondieron". Sobre esto, sumaron: "No inscribieron, no planificaron, en la distribución de las vacunas disponibles privilegiaron a las prepagas y hoy mandaron a los ancianos que no tienen prepaga a hacer filas eternas a predios saturados”.

“La jornada fue un desastre. Recibir tanto destrato es una provocación. La vacunación debería traer certezas y esperanza, no más angustias. ¿Tanto cuesta organizar una vacunación digna para los porteños y las porteñas?", concluyeron desde el bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad.

La jornada de vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad comenzó este lunes a las ocho de la mañana en el Estadio Luna Park en el centro porteño. Fotos y videos en redes sociales mostraron largas filas de adultos mayores que debieron esperar más de una hora para ingresar al lugar y, una vez adentro, no se les garantizó la distancia social necesaria para prevenir contagios. Por otro lado, en la sede de San Lorenzo en Boedo se pudo ver cómo una mujer, que esperaba en la fila bajo el sol, se descompensó y fue asistida por un policía. Allí también muchos adultos mayores afirmaron haber esperado más de una hora afuera del estadio de pie y sin distanciamiento.

Escandalosa jornada de vacunación en Ciudad

Tras lo ocurrido en la Capital Federal, distintos legisladores del Frente de Todos se expresaron de forma particular en sus redes sociales. Ante el insólito y repudiable padecimiento que tuvieron que atravesar cientos de adultos, Matías Barroetaveña, diputado por CABA, disparó: "La vacunación de la Ciudad es una vergüenza; no inscribieron, no planificaron, no aplican vacunas disponibles, privilegian a algunas prepagas y someten a mayores de 80 años a un trato inhumano". Además marcó el "grave error de gestión" que termina repitiendo los riesgos sanitarios y aumenta la desigualdad.

En la misma línea, Lorena Pokoik, legisladora porteña del FdT y vicepresidenta del PJ en la Ciudad, sumó: "¿Cómo que no le pusieron sillas a los mayores de 80 y están todos amontonados? ¿Es verdad que Larreta suspendió su recorrida a los vacunatorios por temor a ser abucheado?". Y tiró: "Luna Park, San Lorenzo y La Rural, en lo tres lugares pasó lo mismo. Qué pésimo gobierno el de CABA".

Otra de las legisladoras por el Frente de Todos, Claudia Neira, agregó en relación a la situación que se vivió: "Hoy es un día muy triste para miles de familias. Un día que debería haber sido de alegría por recibir la vacuna, se volvió un infierno para los mayores de 80. Larreta y Quirós tienen que entender que así no podemos seguir". A su vez, en diálogo con El Destape Radio, sumó: "Muchos puntos de vacunación fueron cerrados hoy con la excusa de que no había vacunas y se centralizó todo. Tienen que reencauzar el operativo de vacunación de manera seria".

Por último, los dirigentes Leandro Santoro y Ofelia Fernández también hablaron sobre el escandaloso momento vivido en la Ciudad. El primero expresó: "No se organizó mejor la vacunación porque el Jefe de Gobierno estuvo veraneando hasta la semana pasada en Buzios y porque no creen en lo publico. Simple" mientras que la segunda, cerró: "¿Cómo vas a organizar una vacunación para gente de mayor riesgo sin ningún protocolo? Es mínimo. El gobierno nacional por algo similar en un banco echo a un funcionario y tuvo total cobertura mediática. Ojalá Larreta no se pueda desentender como con ABSOLUTAMENTE TODO".