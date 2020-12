Desde el PAMI explicaron cómo será la vacunación de adultos mayores

La Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, se refirió a la participación de la obra social en el plan de vacunación y señaló que “no va a ser igual a la de todos los años en las farmacias. La campaña está siendo articulada por el Gobierno nacional y por cada una de las provincias en los casos específicas”.

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), la funcionaria enfatizó que acompañan a cada una de las provincias pero "los modos van a ser distintos de acuerdo a las particularidades”, a la vez que destacó que “en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, vamos a estar vacunando en los geriátricos. Lo importante es que la población tiene que saber que no se va a vacunar en las farmacias y que PAMI va a formar parte de los dispositivos que adopte cada Provincia”.

Por otro lado, Volnovich se refirió a la puesta en marcha del programa “Chequeate en Casa” y señaló que “hay un problema en el mundo entero y es que la gente no se está controlando las enfermedades crónica. Con la segunda ola del año que viene, ese problema puede agravarse. Estamos haciendo una búsqueda activa de los pacientes en situación de riesgo”.

"La gente está contestando preguntas. Desde que empezamos en los últimos diez días, ya internamos cuatro personas inmediatamente porque estaban en situaciones de riesgo”, remarcó la funcionaria. Asimismo explicó que “el chequeo empieza en casa pero no termina ahí. La gente luego tiene el mandato de salir. Sea para internarse o ir al médico”.

“Lo que dijo Cristina es cierto y Alberto lo sabe. Él nos acompaña porque sabe que las gestiones y negociaciones no son fáciles”.

Por otro lado, analizó la opinión de la vicepresidenta sobre el funcionamiento del sistema de Salud. Señaló: “Tiene razón Cristina, tenemos un sistema de salud ineficiente por la fragmentación que hay”. Asimismo remarcó que “el sistema de salud cuesta mucho pero no termina resultando eficiente” y destacó que “el trabajo de los sindicatos en salud es notable, pero el mundo cambió”. “La Seguridad Social está atravesada por un mundo de trabajo distinto”, advirtió.

En otro orden, Volnovich habló del acto del viernes: “Fue muy importante para nosotros escuchar a Cristina". "Estamos muy comprometidos con la responsabilidad que tenemos pero también con nuestra militancia y fue muy importante escucharla a ella. Estamos absolutamente comprometidos con la unidad. Eso no implica que no haya discusiones pero siempre en el buen sentido. Y Alberto es muy generoso en dar espacio para las discusiones. Es parte de un proceso. No hay una receta para salir de cuatro años de macrismo y menos con una Pandemia”.