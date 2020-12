El presidente Alberto Fernández aseguró que será el primero en darse la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus para ratificar que no duda de la calidad de la misma. Las declaraciones ocurrieron durante el anuncio por la firma de un acuerdo con Rusia que posibilitará la vacunación contra el coronavirus de 10 millones de argentinos entre enero y febrero próximos.

"Para sacarles las dudas a todos, el primero que se va a dar la vacuna cuando esté en el país soy yo, porque no tengo dudas de la calidad de la vacuna", afirmó junto al ministro de Salud, Ginés González García. El mandatario nacional aseguró que la vacuna rusa permitirá comenzar con el proceso de vacunación este mes, con la inmunización de 300 mil personas.

"Vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas", sostuvo el jefe de Estado en la Sala de Conferencias de Balcarce 50. Además, explicó que, de acuerdo a los tiempos de entrega, llegarán "600 mil dosis en diciembre para vacunar a 300 mil personas, diez millones en enero" y las restantes en febrero.

"Hemos analizado mucho la vacuna rusa. Algunos siembran muchas dudas sobre esta vacuna, pero el instituto donde se desarrolló tiene varios premios Nobel. No tengo ninguna duda sobre la calidad de la vacuna", subrayó Fernández. En el mismo sentido.

El mandatario nacional auguró que con la llegada de la vacuna habrá "un punto de inflexión" en la Argentina, porque a partir del proceso de inmunización se podrá controlar al coronavirus y focalizar los esfuerzos en "la producción y el trabajo". "Es una ironía que este acuerdo ocurra justo un 10 de diciembre, a un año de haber comenzado nuestro Gobierno", indicó, al hablar del primer aniversario de su gestión.

De todos modos, Fernández reiteró que al día de hoy "no está resuelto" el problema de la pandemia e incluso la llegada de la vacuna no brindará una rápida solución, por lo que hay que mantener las medidas de cuidado. "Hay que prestar especial atención a lo que está pasando en los países vecinos y en Europa. No hemos resuelto el problema porque el riesgo sigue potenciándose", manifestó.

Por su parte, González García remarcó que su cartera ya está trabajando con todas las provincias para iniciar el proceso de vacunación, ya que "nunca en la historia hubo una vacunación tan masiva y amplia". El ministro de Salud señaló que el Estado llevará a cabo un sistema de "farmacovigilancia" durante todo el primer año de la campaña para controlar los efectos que puedan tener las dosis en las personas.