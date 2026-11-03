La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió formalmente que no está en condiciones de garantizar la paz social tras el fracaso de una nueva audiencia salarial ante las autoridades laborales, un pronunciamiento que deja abierto el escenario para la convocatoria a medidas de fuerza en los servicios de colectivos si no se mejora la oferta para los choferes. El gremio rechazó la pretensión de las cámaras empresarias de limitar la pauta de recomposición al esquema fijado por el Gobierno nacional, al considerarlo insuficiente frente al costo de vida actual.

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El conflicto se profundizó este lunes durante un encuentro virtual convocado por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano, encabezado por el secretario de conciliación Guido Arocco.

En la mesa de discusión participaron el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, junto a referentes sindicales y directivos de las entidades empleadoras: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Durante el debate, las cámaras señalaron que únicamente pueden formular una propuesta económica supeditada a los recursos contemplados en la estructura de costos para el período de octubre de 2026 a enero de 2027, establecida por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía a través de la Resolución 80/2026.

Esta disposición contempla una previsión del 1,2% mensual acumulativo, parámetro que, según argumentaron los representantes patronales, constituye el límite estricto de sus posibilidades financieras. Desde el sector empresarial remarcaron que el rubro atraviesa una profunda crisis marcada por el incremento de los costos operativos y el desfasaje con los ingresos, por lo que asumir compromisos superiores pondría en riesgo la sustentabilidad de las compañías y las dejaría al borde del quebranto.

El rechazo gremial y la advertencia sindical

La respuesta sindical ante el ofrecimiento oficial y empresario fue de rechazo categórico. Desde la UTA manifestaron: “No podemos volver al estado de negociación en que las decisiones respecto de los salarios surgen de la imposición patronal. El Estado es quien impone las reglas, establece cómo se desarrolla la negociación, no puede permitirse ni convalidarse cualquier ofrecimiento por debajo de la inflación acumulada ni proyectada”.

“Esto no es una paritaria, es una imposición, 'o lo tomás o lo dejás', de esta manera no es una negociación, son prácticas con una posición extorsiva del empresario”, consideraron desde el sindicato.

Asimismo, los representantes de los choferes fundamentaron su reclamo en la necesidad de un haber que garantice una subsistencia digna sin obligar a jornadas laborales excesivas ni a empleos secundarios precarios. “Nosotros queremos trabajar, pero no debajo de la linea de pobreza, sin embargo, pretenden que nos coloquemos bajo una posición cercana a la esclavitud moderna”, declararon ante la autoridad ministerial.

Al tiempo que exigieron la intervención directa del Poder Ejecutivo para evitar que la cancha esté “inclinada” en favor de las empresas. Esta postura fue ratificada institucionalmente a través de un documento oficial titulado Dignidad en los salarios, donde el sindicato denunció que las ofertas salariales inferiores a la inflación arrojan a los trabajadores “al empleo precario o directamente al desempleo”.

Hacia el cierre de la audiencia, la representación gremial sentenció que “en el estado actual de situación, si no se respetan las leyes, no podemos garantizar la paz social”, elevando la tensión ante un inminente cese de actividades si las empresas no reformulan su postura económica. Con el fin de evitar la ruptura definitiva de las negociaciones, el funcionario ministerial instó a las partes a mantener el diálogo y fijó un cuarto intermedio con una nueva audiencia virtual para el miércoles 4 de noviembre a las 15.