Uno a uno, los diputados que aprobaron la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya contaba con media sanción del Senado. Sin embargo, como se introdujeron cambios, como la restitución de los cambios a la Ley de Tierras, el debate volverá a la Cámara Alta, que podrá ratificar los cambios o insistir con el texto original.
El proyecto en general se aprobó con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como necesitaba mayoría simple, fue suficiente para que el oficialismo se cargue una nueva medalla.
Además de lo vinculado a la Ley de Tierras, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno busca agilizar los desalojos exprés ante mora en alquileres o vencimientos contractuales, además de imponer restricciones más estrictas al Estado para declarar expropiaciones de utilidad pública.
Qué diputados votaron a favor de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
- Guillermo César Agüero — UCR - Unión Cívica Radical
- Sabrina Ajmechet — La Libertad Avanza
- Carlos Alberto Almena — La Libertad Avanza
- Lisandro Almirón — La Libertad Avanza
- Claudio Álvarez — Argentina Federal
- Bárbara Andreussi — La Libertad Avanza
- Pablo Ansaloni — La Libertad Avanza
- Damián Arabia — La Libertad Avanza
- Martín Ardohain — PRO
- Lourdes Micaela Arrieta — Provincias Unidas
- Belén Avico — La Libertad Avanza
- Karina Banfi — Adelante Buenos Aires
- Atilio Basualdo — La Libertad Avanza
- Mónica Becerra — La Libertad Avanza
- Beltrán Benedit — La Libertad Avanza
- Bertie Benegas Lynch — La Libertad Avanza
- Emmanuel Bianchetti — PRO
- Bernardo Biella — Argentina Federal
- Rocío Bonacci — La Libertad Avanza
- Alejandro Bongiovanni — La Libertad Avanza
- Gabriel Bornoroni — La Libertad Avanza
- Adrián Brizuela — La Libertad Avanza
- Eliana Bruno — La Libertad Avanza
- Mariano Campero — La Libertad Avanza
- Sergio Eduardo Capozzi — Provincias Unidas
- Alejandro Carrancio — La Libertad Avanza
- Giselle Castelnuovo — La Libertad Avanza
- Abel Chiconi — La Libertad Avanza
- Gerardo Cipolini — UCR - Unión Cívica Radical
- Facundo Correa Llano — La Libertad Avanza
- Fernando de Andreis — PRO
- María Florencia de Sensi — PRO
- Romina Diez — La Libertad Avanza
- Nicolás Emma — La Libertad Avanza
- Alejandro Fargosi — La Libertad Avanza
- Daiana Fernández Molero — PRO
- Alida Ferreyra — La Libertad Avanza
- Sergio Figliuolo — La Libertad Avanza
- Alejandro Finocchiaro — PRO
- María Gabriela Flores — La Libertad Avanza
- Alicia Fregonese — PRO
- Maira Frías — La Libertad Avanza
- María Virginia Gallardo — La Libertad Avanza
- Álvaro García — La Libertad Avanza
- Carlos García — La Libertad Avanza
- José Luis Garrido — Por Santa Cruz
- Antonela Giampieri — PRO
- Silvana Giudici — La Libertad Avanza
- Rosario Goitia — La Libertad Avanza
- Alfredo Gonzales — La Libertad Avanza
- Diógenes Ignacio González — UCR - Unión Cívica Radical
- María Luisa González Estevarena — La Libertad Avanza
- Maura Gruber — La Libertad Avanza
- Jairo Guzmán — La Libertad Avanza
- Diego Hartfield — La Libertad Avanza
- Oscar A. Herrera Ahuad — Argentina Federal
- Patricia Holzman — La Libertad Avanza
- Gerardo Huesen — La Libertad Avanza
- Gladys Humenuk — La Libertad Avanza
- María Cecilia Ibáñez — La Libertad Avanza
- Carlos Gustavo Jaime Quiroga — Producción y Trabajo
- Andrés Ariel Laumann — La Libertad Avanza
- Lilia Lemoine — La Libertad Avanza
- Andrés Leone — La Libertad Avanza
- Mercedes Llano — La Libertad Avanza
- Enrique Lluch — La Libertad Avanza
- Johanna Sabrina Longo — La Libertad Avanza
- Lorena Macyszyn — La Libertad Avanza
- Álvaro Martínez — La Libertad Avanza
- Martín Matzkin — La Libertad Avanza
- Nicolás Mayoraz — La Libertad Avanza
- Julieta Metral Asensio — La Libertad Avanza
- Soledad Molinuevo — La Libertad Avanza
- Soledad Mondaca — La Libertad Avanza
- Guillermo Montenegro — La Libertad Avanza
- Juan Pablo Montenegro — La Libertad Avanza
- Francisco Morchio — La Libertad Avanza
- Julio Moreno Ovalle — La Libertad Avanza
- Gabriela Luciana Muñoz — La Libertad Avanza
- Lisandro Nieri — UCR - Unión Cívica Radical
- Miriam Niveyro — La Libertad Avanza
- José Nuñez — Provincias Unidas
- Joaquín Ojeda — La Libertad Avanza
- Sebastián Pareja — La Libertad Avanza
- Marcos Patiño Brizuela — La Libertad Avanza
- Santiago Pauli — La Libertad Avanza
- Agustín Pellegrini — La Libertad Avanza
- Federico Agustín Pelli — La Libertad Avanza
- José Peluc — La Libertad Avanza
- Luis Petri — La Libertad Avanza
- María Lorena Petrovich — La Libertad Avanza
- Luis Albino Picat — La Libertad Avanza
- Nancy Viviana Picón Martínez — Producción y Trabajo
- María Celeste Ponce — La Libertad Avanza
- Manuel Quintar — La Libertad Avanza
- Valentina Ravera — La Libertad Avanza
- Verónica Razzini — La Libertad Avanza
- Karen Reichardt — La Libertad Avanza
- Gastón Riesco — La Libertad Avanza
- Cristian A. Ritondo — PRO
- Gonzalo Roca — La Libertad Avanza
- Miguel Rodríguez — La Libertad Avanza
- Laura Elena Rodríguez Machado — La Libertad Avanza
- Javier Sánchez Wrba — PRO
- Juliana Santillán Juárez Brahim — La Libertad Avanza
- Santiago Santurio — La Libertad Avanza
- Gisela Scaglia — Provincias Unidas
- Darío Schneider — UCR - Unión Cívica Radical
- Laura Soldano — La Libertad Avanza
- Yamile Tomassoni — La Libertad Avanza
- Rubén Darío Torres — La Libertad Avanza
- Aníbal Tortoriello — La Libertad Avanza
- José Federico Tournier — La Libertad Avanza
- César Treffinger — La Libertad Avanza
- Hernán Urien — La Libertad Avanza
- Daniel Vancsik — Argentina Federal
- Patricia Vásquez — La Libertad Avanza
- Andrea Fernanda Vera — La Libertad Avanza
- Pamela Fernanda Verasay — UCR - Unión Cívica Radical
- Lorena Villaverde — La Libertad Avanza
- Gino Visconti — La Libertad Avanza
- Martín Yeza — PRO
- Carlos Raúl Zapata — La Libertad Avanza
- María Inés Zigarán — Provincias Unidas