Elecciones 2023: Unión por la Patria le pone gas y volumen político a la campaña electoral

El encuentro con los gobernadores en la sede del CFI ofreció una contundente señal de apoyo a la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi y de unidad con la designación de Wado de Pedro como su jefe de campaña. La movida terminará de concretarse el próximo domingo 9 de Julio con la foto que reúna a Alberto Fernández y Cristina Kirchner con la dupla en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner.

Unión por la Patria lleva días sumando gestos de unidad y de acumulación política para la fórmula de consenso Sergio Massa-Agustín Rossi. Este miércoles, el encuentro con los gobernadores en el CFI resultó una especie de lanzamiento de la dupla y el nombramiento del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, como jefe de campaña, una señal del alineamiento de todos los sectores detrás del objetivo de ganar las elecciones. Todo esta movida terminará de concretarse el domingo próximo, 9 de julio, con las gestiones avanzadas para conseguir la foto que reúna a Alberto Fernández y Cristina Kirchner acompañando a la fórmula en la inauguración del vital Gasoducto Néstor Kirchner, una obra que puede cambiar la ecuación económica argentina. Una contraposición muy fuerte con Juntos por el Cambio, con una disputa interna que se presenta cada vez más sangrienta.

No sólo fueron los 14 gobernadores y vices sentados alrededor de la mesa del CFI , en un clima de compañerismo. Antes y después del encuentro, Massa recibió en su despacho a otros mandatarios no tan directamente alineados con la conducción de UP pero que también se acercaron a darle un apoyo implícito. "Hoy ratificamos la unidad del peronismo y el espíritu federal de nuestra fuerza", sostuvo Massa. Los gobernadores del peronismo fueron claves para que se convirtiera en el candidato del consenso cuando todo se encaminaba a una PASO entre una fórmula encabezada por Wado de Pedro y otra por Daniel Scioli. Desde ese día, el ministro candidato se dedicó a un bordado que evite que queden enojados que se sientan dejados de lado. A Scioli lo incorporó como asesor ad honorem y a Wado lo propuso para que los gobernadores lo confirmen como su jefe de campaña.

La decisión estaba tomada desde la semana pasada, pero Massa quiso mostrarla como una medida que tomó en conjunto con los gobernadores, a quienes hacer partícipe de la campaña, algo que no ocurrió en los últimos tiempos. “Para los gobernadores, Wado representa el trabajo cotidiano de Argentina. Conoce perfectamente lo que pasa en todas las provincias", explicó el fueguino Gustavo Melella. Como además de ministro del Interior, Wado es candidato a senador, en su entorno anticiparon que hará equipo con el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y con el ex ministro Julián Domínguez para el trabajo de la coordinación del trabajo de campaña. Los dos participaron de la reunión.

Pero no fue sólo ese encuentro, que ya de por sí ofreció una postal de apoyo importante. El martes pasó por Economía el gobernador santafesino Omar Perotti -que sigue sin participar de las reuniones generales de los mandatarios del oficialismo, como si él no lo fuera- y, ayer, antes de la reunión en el CFI, recibió al puntano Alberto Rodríguez Saá, que le expresó su apoyo a la fórmula. Rodríguez Saá, que viene de perder su provincia, se había alejado del oficialismo en el último año. Por eso, tal vez resulten más significativos los encuentros con los gobernador salientes y el entrantes de Neuquén -Omar Gutiérrez y Rolo Figueroa- y de Río Negro -Arabela Carreras y Alberto Weretilneck- con quienes anunció obras de extensión de red de gas y de una mesa de trabajo sobre centrales hidroléctricas. Pero los jefes provinciales saben que un contexto preelectoral el encuentro se leerá como un aval a la candidatura.