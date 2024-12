Luego de que el santafesino Roberto Mirabella renunciara al bloque de Unión por la Patria (UP) y confirmara la creación de su monobloque "Defendamos Santa Fe", dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador aseguró que le "parecía necesario que Santa Fe tuviera su propia voz y que la agenda predominante no sea CABA y AMBA céntrica".

El jueves pasado, Mirabella envió su renuncia al presidente del bloque de Diputados de UP, Germán Martínez, y lo notificó sobre la creación del nuevo bloque parlamentario "autónomo". En diálogo con El Destape AM 1070, explicó los motivos sobre su "disconformismo" dentro de un "bloque bastante heterogéneo con realidades distintas".

"Personas como yo, que no tienen una referencia nacional ni tampoco tienen un gobernador de su espacio político, somos varios", sostuvo el diputado. Y justificó su decisión comunicada a través de las redes sociales: "Esto me obligó a crear un nuevo grupo parlamentario donde estén representados con mayor fidelidad los intereses y necesidades de la Provincia y no tenga dirigismos ni nada que me imponga una agenda".

A pesar de que planteó que la división del peronismo y la poca importancia que Nación le da al "corazón productivo del país" se vieron reflejados durante la gestión de Alberto Fernández, subrayó que el presidente Javier Milei "exacerbó el centralismo y unitarismo argentino".

"Yo soy opositor a Milei, pero mirando la provincia de Santa Fe, no mirando al PJ Nacional", planteó. En ese sentido, detalló las consecuencias que trajeron las políticas de la administración de La Libertad Avanza (LLA) a su provincia durante el primer año de gobierno: paralización de la obra pública, quita del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y desfinanciamiento de las universidades nacionales, entre las que se encuentran la Universidad de Rosario, del Litoral y de Rafaela. Además, sostuvo que "cerraron 1.300 empresas y se perdieron más de 20 mil empleos en su territorio".

De esta manera, afirmó: "Si yo me quedaba en el bloque, le estaba haciendo el juego a Milei", aunque también dijo que los representantes del partido no pueden pedirle "disciplina partidaria" para permanecer en el bloque cuando hay dirigentes que "no se hablan". "Estamos en un momento crítico y se están reconfigurando un montón de cosas en la política santafesina", aseguró Mirabella a este medio.

Reforma constitucional y judicial en Santa Fe: "Dar respuestas"

En tanto, el legislador Mirabella se mostró a favor de la reforma constitucional sancionada a comienzos de diciembre por la Legislatura santafesina, que habilitó al gobernador Maximiliano Pullaro a presentarse para ser reelegido en las próximas elecciones, al asegurar que es necesario "que haya una reelección en todas las categorías electorales", debido a que "no puede un intendente estar 40 años y el gobernador no tener reelección". Sin embargo, remarcó que "pondría límites para que no pueda tener más de una reelección consecutiva".

"Me parece un momento trascendente en la historia institucional de Santa Fe. La última reforma fue en el año 1962, y posiblemente no haya otra próxima reforma hasta después de otra generación", dijo el diputado. Asimismo, sostuvo que "pondría varios temas en agenda para discutir" y propuso la "unicameralidad", es decir, la conformación de una Legislatura de una sola cámara que dicte las leyes provinciales, al igual que ocurre en la provincia de Córdoba.

Además, el texto de la nueva ley contempla que la Convención constituyente estudie cambios en las autonomías municipales, composición de la Cámara de Diputados, balotaje de gobernador, Consejo de la Magistratura, límite a los mandatos y los fueros legislativos, entre otros puntos.

Mientras que también habló sobre los cambios sancionados en el Poder Judicial, cuyo proyecto fue aprobado en noviembre, y elevó de seis a siete el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. De este modo, dijo que se debería "tener un sistema donde que cada cinco años se revaliden los concursos de todos los magistrados", ya que "esto obligaría a dar respuestas, a mirar cada una de las sentencias, a no dejar expedientes en los cajones, a estudiar y actualizarse".

Entre las principales novedades de la reforma también se encuentra la obligación de que los miembros de la Corte y demás funcionarios judiciales publiquen anualmente un informe de gestión en el portal web del Poder Judicial. Esto responde a los principios de "transparencia y gobierno abierto".