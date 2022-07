La UATRE cruza a la Mesa de Enlace: "Quieren trabajadores pobres"

El sindicato de trabajadores agrarios repudió que los patrones rurales se opongan a un aumento en medio de la suba de la inflación.

El Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) repudió "enérgicamente la absurda negativa" de las entidades de la Mesa de Enlace a otorgar un aumento salarial a los trabajadores y trabajadoras rurales.

"Con dilaciones y chicanas, semana a semana los representantes de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace privan a los cientos de miles de trabajadores rurales de poder poner el pan en su mesa, de vivir una vida acorde al esfuerzo que realizan. En un año en el que tienen ganancias extraordinarias por el alza de los precios internacionales producto de la guerra, los empleadores juegan a empobrecernos como trabajadores", denunciaron desde la UATRE.

El sindicato expuso de esta forma a los poderosos dirigentes del campo que durante la semana pasada realizaron protestas, pese a que el gobierno nacional no tomó ninguna medida contra el sector que tiene ganancias extraordinarias por la suba de los cereales por la guerra en Ucrania.

"Incluso, hasta han buscado desprestigiar a nuestra organización sindical. Cuando la Justicia ya ha rubricado a este Secretariado Nacional con la Certificación de Autoridades y, además, confirmado la titularidad de la UATRE por sobre las demás organizaciones en la Dirección de Asociaciones Sindicales", enfatizaron desde el sindicato.

"Queremos ser muy claros: Que esos representantes y Abel Guerrieri, representante de la Sociedad Rural en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, no se confundan. Hasta ahora, la UATRE y su Secretario General José Voytenco, siempre apostaron al diálogo como forma de resolver las diferencias y los conflictos. Pero no somos mansos, no se equivoquen", alertaron desde un gremio.

La UATRE afirmó que defenderán "con todas nuestras fuerzas los derechos y hasta las últimas consecuencias, los salarios de cada uno de los compañeros y compañeras que día a día trabajan en los campos de la Argentina".

Luego alertaron que ya no tienen margen para la negociación debido a que los salarios pierden cada vez más frente a la suba de precios. "No hay más tiempo, no puede haber más dilaciones. No aceptaremos ser pobres mientras ellos facturan en dólares lo que producen gracias a nuestro esfuerzo. Si tenemos que paralizar la producción o salir a las rutas lo vamos a hacer", agregaron.

El campo guarda U$S 14 mil millones "en el colchón" de las silobolsas

En el primer semestre del año los productores vendieron apenas un 45,3 por ciento de la cosecha de soja 2021/2022, el menor diferencial de los últimos cinco años. Se estima que quedan todavía sin comercializar 24 millones de toneladas, cuyo valor de mercado al precio internacional actual (de 590 dólares los mil kilos) ascendería a 14.160 millones de dólares de ingreso de divisas. En materia impositiva, equivale a 4670 millones de dólares en retenciones (de 33 por ciento sobre la oleaginosa y derivados) que no cobra la AFIP.

Hay, por su parte, un retraso en ventas de 4,6 millones de toneladas, si se toma el promedio histórico de comercialización para esta primera parte del año, lo que representa 2740 millones de dólares menos en las reservas del Banco Central.