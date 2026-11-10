Tucumán recuperó compuertas y reforzó dos diques para mejorar el abastecimiento de agua en la provincia

El Gobierno de Tucumán avanzó con trabajos de recuperación y mantenimiento en dos diques de la provincia para mejorar los sistemas de captación y distribución de agua. Las intervenciones se realizaron en La Higuera y Tacanas, con el objetivo de sostener el abastecimiento para comunidades y productores de distintas zonas.

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Las tareas fueron supervisadas por el secretario de Producción, Eduardo Castro, y el director de Recursos Hídricos, Jorge Carrero Valenzuela, quienes recorrieron ambas instalaciones para conocer los trabajos realizados.

En el dique La Higuera se concretó el reacondicionamiento integral de las compuertas y los mecanismos de captación de agua. La recuperación de estos componentes permite regular la toma del recurso y controlar su ingreso a los canales de riego, fundamentales para abastecer a la localidad de Choromoro y a productores de Benjamín Paz.

Recuperaron el sistema de compuertas del dique La Higuera

Además, se realizaron tareas para recuperar la vivienda destinada al guardián del dique, que había sido vandalizada. La intervención permitió restablecer las condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones y el cuidado de las instalaciones.

Los trabajos apuntan a mejorar el funcionamiento de la infraestructura hídrica y contribuir a la disponibilidad de agua tanto para las comunidades como para las actividades productivas de la zona.

Limpieza de canales y refuerzo estructural en el dique Tacanas

En el dique Tacanas, las tareas se concentraron en el sistema de captación y distribución de agua que toma el recurso del río Tacanas y abastece a productores de distintos sectores de San Pedro de Colalao, San Fernando, Zárate Sud y El Simbolar.

Los trabajos de mantenimiento contemplaron la limpieza integral a lo largo de toda la extensión del canal de riego. Esta medida se orientó a optimizar las condiciones de conducción y mejorar la distribución del recurso hídrico destinado a la actividad productiva de la zona.

En paralelo, se reforzó la estructura de contención contigua al canal mediante la construcción de un murallón de piedra. La obra busca proteger las instalaciones ante posibles crecientes del río y prevenir roturas similares a las ocurridas el año pasado debido al incremento del caudal.

Estas intervenciones en ambos diques se enmarcan en un plan general de mantenimiento de la infraestructura hídrica provincial. Su objetivo final es perfeccionar los sistemas de captación y distribución, preservar la infraestructura existente y garantizar el suministro continuo de agua tanto para las comunidades como para los productores tucumanos.